Bursa'daki arkadaş cinayeti sanıklarına müebbet istemi



Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, Kurban Bayramı´nın ilk günü, Doğan Sarıca´yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Murathan Koç (25) ve Burak Koç (23) kardeşler ile Doğuhan Kışkan´nın yargılandığı davada, savcı mütalaa verdi. Savcı, sanıkların 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsini istedi.

Olay, geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Kestel ilçesi, Vani Mehmet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi´nde meydana geldi. Burak ve Murathan Koç kardeşler ile Doğuhan Kışkan, kavgalı oldukları arkadaşları Doğan Sarıca ile karşılaştı. Sarıca, iddiaya göre kardeşlere, "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz?" diyerek, bıçakla saldırdı. Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca´yı çıkan arbedede bıçakladı. Çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Sarıca kurtarılamadı. Koç kardeşler ise tedavilerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Yargılama sırasında Burak Koç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi´nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan 3 sanığa da müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Murathan Koç, Bursa H. Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Burak Koç ve Doğuhan Kışhan ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Burak Güllüoğulları, olay günü Burak Koç ile araçla giderken yolda Doğan Sarıca'yı gördüklerini anlatarak, "Arabadan aşağıya indiğimizde Burak, Doğan'a, 'Ağabey, abimin boynuna bıçak dayamışsın, neden böyle bir şey yaptın? Ben seni severim, sayarım' dedi. Doğan da kendisine, ''Ben de seni severim, sayarım. Seni ilgilendirecek bir durum yok Burak' dedi. Doğan bu sırada Burak'a, 'Ağabeyini de babanı da buradan geçirmeyeceğim' dedi. Burak, 'Ağabey neden geçirmeyeceksin' dedi. Daha sonra Doğan'ın yanından ayrılıp araçla Burak'ın babasının bulunduğu büfeye gittik. Bildiklerim bundan ibarettir" diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık Murathan Koç, Burak Koç ve Doğuhan Kışkan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Tutuksuz sanıklara ilişkin tutuklanmaları yönündeki talebi reddeden mahkeme heyeti, sanık Murathan Koç´un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı karar için erteledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2020-10-28 15:42:17



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