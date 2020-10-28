Geleceğin mühendisleri Yıldırım'da yetişiyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cezeri Robotik Kodlama Atölyesi’nde geleceğin bilim insanlarını ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği kültürel, sanatsal ve eğitici içerikli programlarla ilçe sakinlerinin kişisel gelişimlerine katkı sunan Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki Cezeri Robotik Kodlama Atölyesi ile de geleceğin mühendislerine yeteneklerini geliştirme imkanı tanıyor. Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki Cezeri Robotik Kodlama Atölyesi’nde eğitim gören genç dimağları Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ziyaret ederek çalışmalarını inceledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, çocukların gelecek planları ve hedefleri üzerine kendileriyle sohbet etti. Salgın tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen kurs kapsamında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere, arduinonun dil yapısı, scarp yazılım dil bilgisi, temel elektronik bilgisi, mikro motor bilgileri gibi robotik temel bilgiler ve kodlama bilgileri veriliyor.

‘Cezeri Robotik Kodlama Atölyesi’nin teknolojiyi tüketen değil üreten, vaktini daha değerli geçiren, anlamlı kılan bir neslin yetişmesi için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yapılan bu çalışma küçük bir adım. Ama bu küçük adımlar, bu başlangıçlar bizlerin ayağa kalkışına, modern dünyaya bilimimizle, sanatımızla yeniden ulaşmamız adına örnek bir adım olacak. Edindikleri tecrübe ve bilgiyle inşallah bu faaliyetleri, çalışmaları yapmaya devam edecekler. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette gördük ki, geleceğin yazılımcıları ve mühendisleri olarak evlatlarımız özverili ve hevesliler. Barış Manço Kültür Merkezi’ni bilim yuvası haline getirerek çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Evlatlarımız da bu merkezi hiçbir zaman boş bırakmıyor” dedi.

Gerçekleştirdiği ziyarette kursiyer çocukların özverili ve hevesli yaklaşımlarının kendisini heyecanlandırdığını ve umutlandırdığını işaret eden Başkan Yılmaz, “Çocuklarımız beni de heyecanlandırdı ve çok mutlu oldum. Hepsinin gözlerinde umut var. Oyun oynayan değil, oyunprogram yazan nesiller yetişiyor. Bu ışık, bizleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza taşıyacak neslin ayak sesleridir. Ülkemiz gerçekleştirdiği enerji, teknoloji ve sanayi atılımlarıyla büyürken, bizlerin yetiştirdiği bilim insanları, bu kutlu yürüyüşe öncülük edecekler. ‘Selçuk Ağabeyleri’ gibi ülkemizin savunma sanayiine çağ atlatacak teknolojik gelişmelere Yıldırım’ın evlatları da imza atacak. Yeni Selçuk Bayraktar’lar Yıldırım’da yetişecek” diye konuştu.

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