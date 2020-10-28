Mudanya Nüfus Müdürlüğü yenilendi

Nüfus işleri dışında Pasaport ve Sürücü Ehliyeti işlerinin de eklenmesiyle yükü çoğalan Mudanya Nüfus Müdürlüğü yenilenerek, daha modern bir görünüme kavuştu.

Kimlik yenilemesiyle oldukça yoğun çalışan Mudanya Nüfus Müdürlüğü, dar alanda yaptığı çalışmalarla vatandaşa ulaşmakta oldukça zorluk çekerken, Sürücü Ehliyeti ve Pasaport işlemlerinin eklenmesiyle iyice zorlanmaya başlamıştı. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay kendisine gelen iyileştirme çalışmalarını inceleyerek, Nüfus Müdürlüğünde iyileştirme çalışmaları başlattı. Çalışma masalarından cam bölmelerine, vatandaşın sıra almak için kullandığı fiş makinelerine, bekleme esnasında gelen vatandaşların rahatlığı düşünülerek hazırlanan koltuklara kadar büyük değişim yaşandı. Ayrıca bu değişim esnasında mesafe ve hijyen konularında da gerekli önlemlerin alındığı Nüfus Müdürlüğünde yeni haliyle hizmet verilmeye başlandı.

Vatandaşlar Nüfus Müdürlüğünün yeni halini görünce gözlerine inanamadılar, eski halinden eser kalmayan Müdürlüğün bu halinden oldukça memnun görünen vatandaşlar hayırlı olmasını diledi.

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