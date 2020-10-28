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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

İHA

Bursa'da çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da iki grup arasında çıkan ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki grup arasında meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 10 kişinin birbirine tekme ve yumrukla saldırdığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişiler, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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