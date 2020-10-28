İnegölspor - Afjet Afyonspor: 2-2

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı(xx), Önder Çalış(xx), Uğur Aydoğdu(xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Fatih Üge(xx) (Dk 68 Yunus Emre Duyan x), Metin Yüksel(xx), Selimcan Temel(xx) (Dk. 46 Emir Özsoy x), Abdulkadir Kuzey(x) (Dk. 68 Ahmet Hakan Şahin xx), Erdem Seçgin(xx) (Dk. 46 Denis Taşkesen x), Oğuz Çetinkaya (xx), Bilal Yıldırım(xx), Ogün Çalışkan(xx), Ali Aydemir(xx) (Dk. 86 Bünyamin Yavaşoğlu x)

AFJET AFYONSPOR: Anıl Atığ(xx), Veli Kızılkaya(xx), Cihan Özkara(xx), Seyfettin Anıl Yaşar(xx), Savaş Tağa(xx) (Dk 74 Hacı Mustafa Karabulut x), Veysel Karani Ünal(xx) (Dk. 62 Emre Tosun x), Ferhan Evren(xx) (Dk. 74 Yusuf Emre Kasal x), Aykut Uluç(xx), Ferit Erişçi(x) (Dk. 19 Görkem Güven x), Nazmi Candoğan(xx), Okan Yıldız(xx)

SARI KARTLAR: Gökhan Siverek, Ali Aydemir, Denis Taşkesen, Selimcan Temel, Gökhan Kurumuş(İnegölspor), Hacı Mustafa Karabulut, Aykut Uluç, Veli Kızılkaya(Afyonspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Denis Taşkesen(İnegölspor), Dk. 90 Veli Kızılkaya(Afyonspor)

GOLLER: Dk 7, DK 31 Cihan Özkara(Afyonspor), Dk 47, Dk 58 Ali Aydemir(İnegölspor)Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında ağırladığı Afjet Afyonspor 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7´nci dakikada kazanılan köşe atışında Afyonspor´lu Savaş´ın kullandığı atışta, topla buluşan Cihan´ın vuruşu golü getirdi. 0-1.

31´inci dakikada gelişen Afyonspor atağında Veysel´in ceza sahasına yerden atışında topla buluşan Cihan, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

34´üncü dakikada İnegölspor serbest atış kazandı. Ali´nin ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.

47´nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde yaşanan karanbolde topla buluşan Ali´nin vuruşu golü getirdi: 2-1.

58´inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ali, çalımlarla ceza sahasına girip sert vurarak skoru eşitledi: 2-2.

90'ıncı dakikada İnegölspor'da Denis Taşkesen, rakibine yaptığı müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart ile cezalandırıldı.

90'ıncı dakikada Afjet Afyonspor'da Veli Kızılkaya, rakibine yaptığı müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Maç bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-28 16:17:51



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