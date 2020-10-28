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2 kere kanseri yenen pazarcı kadın, çalınan elektrikli bisikletine 2 günde kavuştu

DHA

2 kere kanseri yenen pazarcı kadın, çalınan elektrikli bisikletine 2 günde kavuştu


Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da 2 kere kanser hastalığı atlatan ve ördüğü ürünleri pazarda satarak geçimini sağlayan Dönuş Varlı´nın (48) `kırmızı kızım´ diyerek sevdiği elektrikli bisiklet çalındı. Varlı´nın elektrikli bisikleti kısa sürede polis ekipleri tarafından bulunarak kendisine teslim edildi.
Hırsızlık olayı, geçen cuma günü Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi´ndeki halk pazarında saat 11.00 sıralarında yaşandı. 2 kere yakalandığı kanseri yenen Dönüş Varlı, geçimini sağlamak için ördüğü çorap ve eşarpları halk pazarında satmaya başladı. Varlı, el emeği ürünleri büyük ilgi görünce, taksitle elektrikli bisiklet aldı. Ürünlerini pazara bisikletle götürmeye başladı. Ancak henüz taksitleri bitmeyen bisiklet pazardan çalındı.  Varlı, durumu polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin E.Ö. (22) olduğunu tespit etti. E.Ö., Yunuseli Mahallesi´ndeki evine giderken yakalandı. E.Ö. ifadesinde elektrikli bisikleti Soğanlı Mahallesi'nde birine sattığını itiraf etti. Polis ekipleri, bisikleti satın alan kişiden geri alarak Varlı'ya teslim etti. E.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİM'
Bisikletine kavuşan Dönüş Varlı ise ekiplere teşekkür etti. Bisikleti çalınınca çok üzüldüğünü söyleyen Varlı, "Ördüğüm el işlerini satıyordum. İki kez kanseri yendim. Hayat dolu bir insanım. Bu iş bana moral veriyor, motive oluyorum. Zamanla elektrikli bisiklet aldım. Eskiden mallarımı otobüslerle taşıyordum sonra bisiklet ile götürüp getirmeye başladım. Cuma günü Yunuseli Mahallesi'ndeki halk pazarına gittim. Saat 11 gibi baktım, bisikletim yok. Çok üzüldüm, polise gittik, İki gün bisikleti aradık. Sonra güven timlerinin bisikleti bulduğunu öğrendim. Görünce çok sevindim. Ben çok mücadeleci bir kadınım. Pazarcılıkla evimi geçindiriyorum, oğlumun düğününü yaptım, borçlarını ödedim. Güven timlerine çok teşekkür ederim. Bisikletimin çoğu parçası eksik, eskiden kırmızıydı boyamışlar. 13 bin 400 liraya taksitle aldım. İkinci taksiti ödemeden çalındığı için çok mutsuz olmuştum. Bisikletimi çalan kişi 400 liraya satmış" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-10-28 16:39:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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