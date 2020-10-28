Bursasporlu orta saha oyuncusu ameliyat oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antrenman sırasında sakatlanan Bursasporlu Vefa Temel, sol diz ön çapraz bağ rekonstriksiyonu ameliyatı oldu.

Bursaspor Külüp Başkanı Erkan Kamat, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Tosun ve Sportif Direktör Adil Cenkciler, Vefa Temeli ziyaret etti. Medicana Bursa Hastanesi'ndeki ameliyatı Prof. Dr. Burak Demirağ ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Demirağ, Vefa Temel'in ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek bir süre fizik tedavi ve rehabilitasyon sonucunda eski performansına kavuşacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.