Bursaspor'da Mustafa Er'e güvenoyu



Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Bursaspor'da, son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası Başkan Erkan Kamat, açıklama yaparak, teknik direktör Mustafa Er'e güven duyduklarını söyledi. Başkan Kamat, "Bugüne kadar Mustafa Er hocamız ve beraberindeki teknik kadroya nasıl inandıysak bugünden itibaren daha çok güvendiğimizi belirtmek isterim" dedi.

Bursaspor Bşakanı Erkan Kamat, kulüpte son zamanlarda gündeme gelen kadro dışı kalan oyuncular ve teknik direktör Mustafa Er'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçerisinde bulundukları süreçte yönetim kurulu olarak iyi niyetli çabalar gösterdiklerini ve bundan kimsenin şüphe duymamasını belirten Başkan Kamat, "Biz Bursaspor ailesinin temsilcileri olarak aldığımız kararları tamamen Bursaspor Kulübü'nün menfaatleri doğrultusunda aldığımızı bilmenizi isterim. Oyuncularımız Serdar Özkan ve Sedat Dursun, yönetim kurulumuzun kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Bugüne kadar Mustafa Er hocamız ve beraberindeki teknik kadroya nasıl inandıysak bugünden itibaren daha çok güvendiğimizi belirtmek isterim. Takımdaki tüm oyuncularımıza ve teknik kadromuza sizlerin de inanarak sahip çıkmanızı rica ediyorum. Zaman içerisinde her şeyin daha iyi olacağını ve mutlaka Süper Lig'e çıkmak için her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki günlerde herkesin beklediği çok kapsamlı basın toplantısını yaparak tüm detaylarıyla Bursaspor Ailesini bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-28 19:15:03



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