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Yavuz YILMAZ/ KESTEL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi Bursa-Ankara kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aziz Kayacan'ın (40) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 BSZ 24 plakalı otomobil, aynı yöne giden Zafer Yanıkgül (40) yönetimindeki 06 BRP 494 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aziz Kayacan´ın eşi Zuhal Kayacan (39), olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Ali Emir Kayacan (15), Meryem Gökçe Kayacan (18) ve Mürvet Kayacan (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Aziz Kayacan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Yavuz YILMAZ

2020-10-28 21:05:06



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