Bursa'da 29 Ekim coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen renkli etkinliklerle Cumhuriyet coşkusu tüm Bursa'yı sardı.

Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yılına özel olarak kapsamlı bir program hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Konseri ile start aldı. Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında çalışan yaklaşık bin personel, mesaiye ay yıldızlı kırmızı tişörtlerle gelirken, bina adeta gelincik tarlasına döndü. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na "Birlikte Cumhuriyetiz 81 İl Türkiye'yiz" konsepti ile Türkiye haritası yapbozu hazırlandı.



Bursa sokaklarında 29 Ekim coşkusu

Resmi törenler Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlarken, emniyet güçlerinin ve atlı birliklerin geçişi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu üstü açık otobüsle şehir turu attı. Şehrin önemli noktalarından geçerek uzun bir güzergahta konser veren Büyükşehir Bandosu, vatandaşları Cumhuriyet coşkusuna ortak etti.

Öte yandan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki açık sergi alanında Bursa'daki eski Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından fotoğraflar sergilendi.

Vatandaşlar sergiyi ilgiyle takip ederken, Tarihi Belediye Binası önündeki UNESCO Alanı ise Cumhuriyet Bayramı'na özel bir konseptle düzenlendi. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanına giden sürecin anlatıldığı görsellerin yanı sıra Atatürk'ün, milletvekilleri ve askeri erkan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarken çekilmiş fotoğrafı birebir ölçülerde modellendi.

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