Bursa’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet’in ilanının 97’inci yıldönümü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle büyük coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl kutlamaları kapsamında Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tebrikleri kabul etti. Ardından Başkan Alinur Aktaş, Vali Canbolat ve beraberindekilerle birlikte UNESCO Tarihi Miras Alanı’nda kurulan ‘Cumhuriyet Bayramı’ sergisini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sergide, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilanına giden süreci anlatan görseller ile Bursa’daki eski Cumhuriyet Bayramları’ndan fotoğraflar yer aldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği alanda, Büyükşehir Belediye Bandosu mini konser verdi. Başkan Alinur Aktaş, Vali Canbolat, Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve beraberindekiler, sergi alanındaki fotoğrafları tek tek inceledi. Atatürk’ün, milletvekilleri ve askeri erkan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkarken çekilmiş fotoğrafı da ilgi gördü. Öte yandan Karagöz Halk Dansları Topluluğu tarafından Kent Meydanı ve Yıldırım Bayrak Meydanı’nda dans gösterisi yapıldı. Vatandaşlar Türk Bayraklarıyla coşkuya ortak olurken, 7’den 70’e herkes Cumhuriyet’in ilanını büyük heyecanla kutladı.

“Coşku hala aynı şekliyle devam ediyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyetin 97’inci yılını tebrik ederken, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve tüm kahramanları saygı ve rahmetle andıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, sergide 1940'lı, 60'lı, 70'li yıllardaki Cumhuriyet Bayramları coşkusunu yansıttıklarını belirtti. Bu yıl alışılan Heykel önündeki törenleri, geçişleri yapamadıklarını ancak Cumhuriyet coşkusunu birkaç güne yaydıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Çelenk sunumuyla başlayan törenlerinden ardından Büyükşehir belediyesi tarafından konserler düzenlendi. Resim sergisini açtık. Tarihi binanın yanında vatandaşlar coşkuyu yaşıyor. ‘Birlikte Cumhuriyetiz 81 İl Türkiye’yiz’ konulu yapboz hazırlandı. Üstü açık otobüsümüz tüm şehri gezerek konser veriyor. Hürsek, özgürsek, heyecanla bu ülkede yaşıyorsak, sahip olduğumuz değerler ve bağımsızlığımız varsa başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. O dönemde yapılanlar asla unutulamaz. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen coşku hala aynı şekliyle devam ediyor” dedi.

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