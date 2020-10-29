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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki belediyelerde çalışanlar için esnek çalışma talebi

İHA

Bursa'daki belediyelerde çalışanlar için esnek çalışma talebi

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM BİR SEN) Bursa’da çok hızlı bir şekilde artan korona virüs vakalarına karşı esnek çalışma düzenine geçilmesi yönünde Bursa Valiliği’ne talepte bulundu. BEMBİRSEN Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Bursa’da bulunan tüm kamu kurumlarında çalışan personellerin durumları değerlendirilerek, esnek çalışma modellerinin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.
BEM BİR SEN Bursa Şube Şubesi’nin yaptığı açıklamada Bursa’da artan koronavirüs vakalarına vurgu yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bursa ziyaretinde yaptığı açıklamalara ve daha önce yaptığı açıklamalarda altını çizdiği kamu ve özel sektörde esnek çalışma modellerinin uygulanması gibi konulara bir kez daha vurgu yapıldı.
BEM BİR SEN’in Bursa Valiliği’ne bulunduğu talep kapsamında; "60 yaş ve üzeri çalışan personel, engelli, hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması, 10 yaş ve daha küçük aşta çocukları olan kadın personellerin evden çalıştırılması, salgının bulaş hızının azaltılması amacıyla görevli diğer personellerin, dönüşümlü (haftalık) olarak çalıştırılabilmesi hususlarında bir karar alınmasının, kamu yararına uygun olacağının kanaatindeyiz.” denildi.
BEM BİR SEN’in taleplerine Bursa Valiliğin vereceği cevap kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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