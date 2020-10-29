Bursaspor en son evinde Boluspor’a 28 sene önce kaybetti

Bursaspor’un bu hafta konuk edeceği Boluspor, rakibi en son Bursa’da 28 sene önce devirdi. İki takım arasında oynanan maçlarda beraberlikler ön plana çıktı.

TFF 1.Lig’in 8’inci haftasında Bursaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. İki takımın rekabetine bakıldığında beraberlikler ön plana çıkıyor. Tüm kulvarlarda toplam 55 kez karşılaşan taraflardan Bursaspor 19, Boluspor 14 kez kazandı. 22 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil beyazlı takım evinde oynadığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. Bursaspor oynanan 29 maçta rakibine sadece 2 kez yenilirken, 15 maçı kazandı, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor, Bursaspor’u evinde en son 1982 yılında bugünkü adıyla Süper Lig’de 21 mağlup etti.

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