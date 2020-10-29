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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yünkül: "Cumhurun iradesi geleceğimizin garantisidir"

İHA

Yünkül: "Cumhurun iradesi geleceğimizin garantisidir"

MemurSen Bursa İl Temsilcisi ve SağlıkSen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, cumhurun iradesi geleceğimizin garantisi olduğunu söyledi.
MemurSen Bursa İl Temsilcisi ve SağlıkSen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü yaptığı açıklama ile kutladı. Yünkül, "Dünyanın en zorlu coğrafyasında yaşamanın kendine has bir misyonu ve tarihî sorumlulukları vardır. Bu topraklarda, özgürlüğü tek seçenek hâline getirmiş, bağımsızlığa meftun, mazlumlara umut olup merhametle kucak açan, zalimlere cesaretle ve metanetle karşı duranlar ancak var olabilirler. Bizi tarih sahnesinde büyük kılan, her şartta tarihe yön veren kahramanlar çıkaran, vesayeti cumhurun iradesiyle tasfiye, esareti şanlı direnişlerle tarihe gömen, göğsümüzde taşıdığımız imanımız ve bu topraklarda yeşerttiğimiz kardeşliğimizdir. Tarihin birçok döneminde çetin şartlarda var olma mücadelesi veren milletimiz, istiklal aşkıyla işgalci ve sömürgeci devletlere karşı kurtuluş savaşları vermiş, her seferinde tarihe unutulmaz bir destan eklemiştir. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları önderliğinde verilen kurtuluş savaşı sonucunda kurulan Cumhuriyet, bugün cumhurun iradesiyle geleceğimizin garantisidir" dedi.
Yünkül konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Tarih boyunca yenemediği milletimizi kuşatarak bu topraklara hapsetmek çabasına girişen, mavi vatanımızdaki haklarımızdan vazgeçmemizi dayatma cüretinde bulunan, gemilerimizin kendi kara sularımızda çalışmalarından rahatsız olan, kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın yaşadığı coğrafyalarda savaş çıkararak bizi tehdit etmeye çalışan, Kıbrıs üzerinde oyunlar oynayan ve Akdeniz’deki varlığımızdan rahatsız olan eli kanlı emperyalistlere karşı tarihimizden miras aldığımız güçle direnecek, onları yine aynı akıbete uğratacağız. İnsani değerleri özgürlük kisvesi altında tahrip eden, inançlı insanları küçümseyen hatta onların değerlerine hakaret edecek kadar küstahlaşan, ırkçılığı teşvik edip sabotajlara göz yuman, tarihinde sömürgecilikten başka hiçbir şey bulunmayan tek dişi kalmış canavarın kirli emellerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz; değerlerimize, inancımıza saldıranlara haddini bildireceğiz. Geçmişte gasbettikleri egemenlik haklarımız üzerinden kuklaları aracılığıyla kurdukları vesayet düzenlerinin çöküşünü görenler arsız ve hayâsız bir şekilde hamle üstüne hamle yapmaya çalışıyor. Cumhur artık her şeyin farkındadır. 15 Temmuz’da neyin hedeflendiğini ve asıl hedefin ne olduğunu milletimiz gecenin karanlığına rağmen çok net bir şekilde görmüştür. Birlik ve beraberliğini tahkim etmiş, kardeşliğini pekiştirmiş, mazlum coğrafyaların umudu olduğunu fark etmiş milletimizi hiçbir şey yıldıramayacak, milletimiz hiçbir oyuna da geçit vermeyecektir. Cumhuriyetimizin güçlenerek tarihin yönünü mazlumlardan yana değiştirebilmesi, adalet söylemini uygulayabilmesi için maddi büyümenin yanı sıra manevi olarak da kendi medeniyet kodlarına daha fazla dönüş yapması kaçınılmazdır. Küresel rekabette yer alacak insanı yetiştirmek kadar o insana bu toprakların değerlerini bir bilinç olarak aşılamak da önemli ve gereklidir. Eğitim sistemimiz, donanımlı insan kadar örnek insanı da yetiştirmelidir. Ahlaktan bağımsız bir bilginin hiç kimseye faydasının olmayacağı bilinmelidir. Cumhuriyetin geleceği, ekonomik güç, savunma sanayi, otomotiv, teknoloji ve yazılımda devrim kadar nitelikli insan gücüne de ihtiyaç duymaktadır. Düşünen, doğruyu arayan, tartışan, sorgulayan, değerlerine saygılı, kendine güveni tam nesiller ve en önemlisi aynı milletin çocukları ve kardeşler olarak bu anlamı bulmalı, Cumhuriyeti bu duygu ve düşüncelerle yaşamalı, yaşatmalıyız. MemurSenolarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılında, vatanın bölünmez bütünlüğü ve millet iradesinin egemenliği için can veren şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya özgürlüklerin, kardeşliğin ve huzur ikliminin hâkim olmasını diliyoruz."

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