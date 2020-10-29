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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz; 'Yoğun bakım yatak sayıları ve filyasyon ekipleri artırıldı'

DHA

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz; 'Yoğun bakım yatak sayıları ve filyasyon ekipleri artırıldı'


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yoğun bakım yatak sayıları ve filyasyon ekiplerinin artırıldığına belirterek, "Virüs en yakınımızda; ailemizde, komşumuzda, bakkalımızda, lokantamızda, sokakta. Bu nedenle biz virüsten kendimizi korursak, toplumun sağlığını da korumuş olacağız" dedi.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentte yoğun bakım yatak ve filyasyon ekip sayıları ile yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca´nın Bursa´da yaptığı değerlendirme toplantısının ardından çalışmalara aralıksız devam edildiğini kaydeden Dr. Yavuzyılmaz, "Hepinizin malumu, zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizde mart ayında görülen Covid-19 salgınını ikinci dalga olarak ilimizde de şu an hala yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bu salgında başarılı olabilmek için sağlık teşkilatı olarak bizim, bunun yanında diğer kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşımızın topyekun bir mücadeleye ihtiyacımız var" dedi.
`YOĞUN BAKIM YATAK SAYILARI ARTIRILDI´
Bursa´da salgınla mücadeleye yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, "Sağlık hizmetlerimiz 7 gün 24 saat verilmeye devam ediliyor. Bunun yanında artan yoğunluğu karşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da bir dizi önlem almaya çalışıyoruz. Şehir hastanemizde mevcut olan yoğun bakım yataklarımıza 100 yoğun bakım yatağı ilave ettik ve bunları peyderpey kullanıma açtık. Yine Yüksek İhtisas Hastanesi'ne 40 adet yoğun bakım yatağı ilavesi yaptık. İlçe hastanelerimizde de değerlendirmeler yaptık ve oralarda da belli oranlarda yatak sayılarımızı artırdık" ifadelerini kullandı.
`FİLYASYON EKİPLERİ ARTIRILIYOR´
Salgınla mücadelede kilit öneme sahip filyasyon ekiplerinin sayılarının artırıldığını ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, "Salgının kontrol altına alınabilmesi ve hastalığın başkalarına bulaşını engelleme anlamında filyasyon çalışmaları büyük öneme sahip. Bu kapsamda filyasyon ekiplerimizin sayısını bakanımızın geçen hafta ziyaretinde bize hedef gösterdiği 700´e ulaştırabilmek için gayretlerimiz devam ediyor. Şu anda ekip sayılarımız 600´lere kadar çıktı. Valimizin başkanlığında diğer kamu kuruluşlarımızın araç ve şoför desteğini aldık. Büyükşehir belediyemiz bize 50 araç ve 100 şoför tahsis etti. Osmangazi Belediyemiz 30 araç ve 60 şoför tahsis etti. Bunlarla birlikte, sabah sekizden gece on ikiye kadar ekiplerimiz bilfiil sahada. Süreci aktif bir şekilde yönetiyoruz" diye konuştu.
Vatandaşların bu dönemde herhangi bir ihtiyacı olduğunda arayıp, danışmanlık aldığı çağrı hatlarının olduğunu hatırlatan Dr. Yavuzyılmaz, burada çalışan personel ve hat sayısının yaklaşık yüzde yüz oranında arttırıldığı bilgisini de paylaştı.
`SAĞLIK ÇALIŞANLARININ FEDAKARLIĞI TAKDİRE ŞAYANDIR´
Sağlık çalışanlarının salgın ile yoğun bir mücadele verdiğinin altının çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Sağlık ordusu bu mücadelenin birinci kahramanları. Bu işin merkezinde sağlık teşkilatımız var. Bu anlamda verdiği emeklerden dolayı bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fedakarca, özverili ve mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bu kolay bir yük değil. Çünkü insanların apartmanlarında bir tane pozitif vaka varken, apartmandan kaçmayı tercih ettiği bir dönemde, bizler Covid servislerinde, yoğun bakımlarında hastaların bütün tedavilerini yapacak şekilde çalışıyoruz. Kullanımı zor olan tulum ve maskelerin içerisinde tabiri caizse bozuk para kadar kuru yeri kalmayan sağlık çalışanlarının fedakarlığı, özverisi takdire şayandır" dedi.
`VİRÜS EN YAKINIMIZDA´
Salgınla mücadelede özellikle vatandaşların ve bütün kurumların bu mücadeleye destek vermesi gerektiğinin altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Biz valimiz başkanlığında diğer kurumlarla koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Ama sivil toplum kuruluşlarımızın, esnafımızın, işletmelerimizin, vatandaşlarımızın da gerekli tedbirleri alması lazım. Öncelikle herkes birey olarak kendini korumak zorunda. Kendimizi korumazsak başkalarının sağlığını koruma şansımız yok. Virüs en yakınımızda; ailemizde, komşumuzda, bakkalımızda, lokantamızda, sokakta. Bu nedenle biz virüsten kendimizi korursak toplumun sağlığını da korumuş olacağız" diye konuştu.
`HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ´
Yavuzyılmaz özellikle temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
`´Temizlik, maske ve mesafe konusunda ısrarlı olalım, olmazsa olmazımız bunlardır. Biz 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Sağlık çalışanları son derece fedakar bir şekilde sizlere hizmet etmek için görevlerinin başında. Ama siz kendiniz için ve bizler için bu önlemlere riayet edin. Bize yardımcı olun. Hep birlikte başaracağız."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-10-29 13:34:22

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