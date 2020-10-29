97 yaşındaki Fethiye teyze, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Osmangazi Belediyesi cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılını, Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan Fethiye Akgün'ün (97) konuşmasını paylaşarak kutladı. Cumhuriyetin ilk yıllarını anlatan Akgün, "Her şeyin altından kalkıyordu; Atatürk´ümüz. Bizler fani, göçüp gideceğiz ama Cumhuriyet hep yaşasın" diye konuştu. Paylaşım beğeni topladı.

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Nilüferköy Mahallesi'nde oturan Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan Fethiye Akgün'ün konuşması ile kutladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, Akgün cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı. Akgün o günleri şöyle anlattı:

"Yüzyıla yakın ya oldu, ya olmadı. Cumhuriyet'le doğdum, çok şeyler yaşadık, çok şeyler gördük. Acı günler gördük. Rabbim yardımcısı oluyordu, her şeyin altından kalkıyordu; Atatürk´ümüz. Allah rahmet eylesin, yerde yatmasın, nurda yatsın. Ömrümüz geldi, geçti. Bizler fani, göçüp gideceğiz ama Cumhuriyet hep yaşasın."

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, "Sizlerin bin bir fedakarlıkla kurduğu Cumhuriyetimize bizler ilelebet sahip çıkacağız. İstiklal mücadelemizin ve bağımsızlığımızın simgesi Cumhuriyet hep yaşasın! Fethiye Teyzem, sen ve senin gibi tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Video sosyal medya üzerinde yoğun ilgi görürken, önümüzdeki süreçte videonun, filme çevrileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-29 13:36:53



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