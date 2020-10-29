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Park halindeki elektrikli bisikleti böyle çaldı, yakalandı Önce elektrikli bisikletini kurtardı ardından hırsızı yakaladı

İHA

Park halindeki elektrikli bisikleti böyle çaldı, yakalandı Önce elektrikli bisikletini kurtardı ardından hırsızı yakaladı

Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde işyerinin önünde park halindeki elektrikli bisikleti gündüz vakti çalmaya kalkan hırsız, işyeri sahibi tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; olay Sinanbey Mahallesi Baykut sokak üzerinde bulunan bir oto kılıf dükkanında meydana geldi.
İzzet K kendisine ait işyeri önüne elektrikli bisikleti park etti. İşyeri sahibi içeride arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada yoldan geçen Ehan S. isimli şahıs elektrikli bisikleti gözüne kestirdi. Üzerinde anahtarın olduğu göre hırsız işyerinin camlarının film olması nedeniyle içeridekileri göremedi.
Sağı solu kontrol eden hırsız bir fırsatı bulup hemen park halindeki elektrikli bisikleti alıp gitti. Biranda her şey gözünün önünde olan işyeri sahibi hemen şahsın peşinden koşarak elektrikli bisikletin üzerinden şahsı düşürdü.
Yakalanacağını anlayan hırsız kaçtı ama işyeri sahibi peşini bırakmadı. 1 kilometrelik koşturmacanın ardından hırsızı yakalanan İzzet K. şahsı gelen polislere teslim etti. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızın kendisini baştan fark etmediğini söyleyen İzzet K. olayı ise şöyle anlattı: "Elektrikli bisikletimi dükkanın önüne park ettim. Bu sırada bir şahıs gelip aldı ama bizleri fark edemedi. Her şey saniyeler içinde gözümüzün önünde oldu. Bende hemen peşinde koştum. Elektrikli bisikleti kurtardım. Ardından şahıs yaya olarak kaçtı. Ama ben peşini bırakmadım yakaladım, adalete teslim ettim"

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