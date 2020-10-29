Minik öğrencilerin Cumhuriyet coşkusu Araştırmacı yazar Güntürkün, sosyal medya üzerinden öğrencilerle bir araya geldi

Bursa’da minik öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Atatürk ve Cumhuriyet konusunda birçok arşivi gün yüzüne çıkaran Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün de sosyal medya üzerinden evlerinde olan çocuklarla bir araya geldi.

Korona virüs sebebiyle gönüllerince koşup eğlenemeyen, sevdikleri arkadaşlarına sımsıkı sarılamayan çocuklar, Cumhuriyet coşkusunu ise doyasıya yaşadı. Özel Altınşehir Okulları, yaptığı çalışmalarla öğrencilerin bu kutlamalardan uzak kalmamasını sağladı. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin bir kısmı çeşitli etkinliklerle kutlamalara katılırken, evlerinde olan çocuklar ise ummadıkları sürprizle karşılaştı. Sosyal medya üzerinden çocuklar ile iletişimde olan okul yönetimi, çocuklar için Atatürk ve Cumhuriyet konusunda birçok arşivi gün yüzüne çıkaran Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün’ü okulda konuk etti. Çocuklara bilgi ve deneyimlerini aktaran Güntürkün, çocuklarla iç içe olamasalar da bu şekilde yanlarında olmanın kendilerine huzur verdiğini söyledi.

Arşivden yeni belgeleri Türk milletine aktarmaya çalıştığını belirten Güntürkün, “Çok fazla belge ve bilgi ediniyorum. Onların da bende kalmaması adına hemen hemen her sene 1 kitap halinde yayınlamaya çalışıyoruz. Cumhuriyet ve Atatürk aslında birbirini tamamlayan iki kavramdır. Yani birisini anladığınız zaman diğerinin özü ortaya çıkmaktadır. Atatürk, Cumhuriyetin anlamını hayat hikayesine birleştirmiş bir liderdir. Atatürk’ün ağzından ilk Cumhuriyet kelimesinin çıktığı 1902 yılından başlayarak, Cumhuriyetin alt yapısını ne kadar ince ince işlediğini çocuklara aktarmaya çalıştım. Cumhuriyet çok çabuk olmuş ve karar verilmiş bir şey değildir. Bunun için zaten temeli sağlam bir yapıdır. Atatürk’ün Cumhuriyetten anladığı en önemli şey, benden bize geçmenin özgürlüğünü sağlamasıdır. Ben değil, biz olmayı örnek olarak nasıl gösterdiğini öğrencilere anlattım” dedi.

Atatürk’ün Bursa’da çocuklar ile bir araya geldiğinde yaşadığı anısından bahseden Güntürkün, “Çocuklara ‘severek inanmayın, inanarak sevin’ diye öğüt veriyor. Aslında çocuklarımızın odasına veya okullarımıza bu önemli sözünü yazmamız gerekiyor” diye konuştu.

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