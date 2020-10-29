Otomobilinde 2 kilo esrarla yakalanan şüpheli, adliyede

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobilinin bagajında 2 kilogram esrar bulunup gözaltına alınan C.C. (34) adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.C. adlı şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin evine dün akşam baskın yapıldı. Baskında C.C. gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, bagajda 2 kilogram esrar bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.C., bugün adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-10-29 14:24:36
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