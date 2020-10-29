Erdem: "Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ezilen bütün dünya halklarına örnek olan Cumhuriyet, inanıyoruz ki yeni neslin omuzları üzerinde sonsuza dek yaşayacaktır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık ateşiyle kurulan Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü bütün yurtta olduğu gibi Nilüfer’de de etkinliklerle kutlanıyor. Nilüfer’de kutlamalar, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Alanda düzenlenen çelenk koyma töreni, salgın sebebiyle az katılımla ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşti. Çelenk koyma törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP ve İYİ Parti yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve gaziler de katıldı.

Meydanda düzenlenen törende herkesin maske takması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda sık sık uyarı yapıldı. Tören, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşmasına herkesin bayramını kutlayarak başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, uzun bir özgürlük mücadelesinin ardından bize Cumhuriyet’i armağan ettiğini belirtti. Erdem, “Cumhuriyet bir özgürlük destanıdır. Uğruna yüz binlerce insanın canını feda ettiği bir destan. Giyeceği, silahı, yiyeceği bile yokken. Onca yokluktan bir güneş gibi doğmanın adıdır Cumhuriyet” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim ettiği günün üzerinden 97 yıl geçmesine rağmen aynı heyecanın ve inancın dün gibi taptaze olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, o sebeple ”Cumhuriyet Unutulmaz” dediklerini belirtti. Bu yıl salgın sebebiyle Nilüfer’de artık gelenekselleşen Cumhuriyet yürüyüşünün yapılamadığını söyleyen Başkan Erdem, ama en büyük bayramı kutlamaktan da vazgeçmediklerini vurguladı. Erdem konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhuriyeti unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı ifade ediyoruz. Çünkü, yüzyıllar geçse de bağımsızlık için çekilen acılar, o büyük fedakarlıklar unutulmaz. Bize en karanlık zamanlarda bile güzel günlere inanmayı öğretenler unutulmaz. ‘Birgün Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen.’ diye başlayan o vasiyet unutulmaz. Yükselen yeni nesile sunulan emanet unutulmaz. Elbette özgürlük için can verenler unutulmaz. Bizler Cumhuriyet’in 97. yılını kutlarken Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, tarih boyunca vatan için can vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Onların davası hepimizin davasıdır. Ezilen tüm dünya halklarına örnek olan Cumhuriyet, inanıyoruz ki yeni neslin omuzları üzerinde sonsuza dek yaşayacaktır.”

Konuşmaların ardından Nilüfer Bando mini bir konser verirken, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve protokol üyeleri Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda açılan “Kurtuluştan, Cumhuriyete” açık hava sergisini gezdi.

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