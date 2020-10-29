Bursaspor Kulübü’nün gençleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Bursaspor Kulübü’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde yaşandı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. A takımın izinli olduğu yeşilbeyazlı kulübün sosyal medya adreslerinden, “Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” mesajı yayınladı. Aynı mesajı kullanan Bursaspor’un gelecekteki yıldızları, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nden hem Bursaspor hem de Türk bayraklarıyla poz vererek bu önemli günü unutmadı ve coşkuyla kutladı.

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