Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen O.K. ve S.E., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-10-29 16:59:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.