Bursaspor, Boluspor maçına iki gün kala izin kararı aldı

Ligde oynadığı son iki maçtan puan çıkartamayan Bursaspor, Boluspor maçına iki gün kala bugünü izinli geçirme kararı aldı.
Covid19 testine giren yeşilbeyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Er’in de haftalık basın toplantısı gerçekleştirmemesi ve idmanların basına açılmaması da dikkatlerden kaçmadı. TFF 1. Lig’de beklediği sonuçları alamayan Bursaspor, Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Boluspor maçı öncesi bugünü izinli geçirdi. Covid19 testinden geçen yeşilbeyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Er’in haftalık basın toplantısı gerçekleştirmemesi ve antrenmanların basına açılmaması dikkatlerden kaçmadı. Menemenspor ve Akhisarspor deplasmanlarından puansız dönen Bursaspor’da morallerin bozuk olduğu öğrenildi. Yeşil beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki bakım sebebiyle hazırlıklarını Minariliçavuş Spor Tesisleri’nde sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.