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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOFAŞ'ta başantrenörlüğe Hakan Demir getirildi

DHA

TOFAŞ'ta başantrenörlüğe Hakan Demir getirildi


Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ta Başantrenörlük görevine Hakan Demir getirildi.
Mavi-yeşilli kulüp, yapılan görüşmeler sonucunda başantrenörlük için Hakan Demir ile anlaşma sağladı. Koç Hakan Demir son olarak, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma´da görev yapmıştı.
HAKAN DEMİR KİMDİR?
24 Kasım 1968, Elazığ doğumlu Hakan Demir; 1998 yılından bu yana antrenörlük yapıyor. 1998-1999 sezonunda Amerika NCAA takımlarından Siena College´de basketbol eğitimi alıp, asistan koçluk pozisyonunda bulunan Demir, 1999-2005 yılları arasında Efes Pilsen'de yardımcı antrenörlük yaptı, ilk başantrenörlük deneyimini ise 2005-2006 sezonunda Tekelspor´da yaşadı. Hakan Demir, sonraki yılda Mersin Büyükşehir Belediyespor Kulübü´nde görev aldı. 2007-2008 sezonunda İsviçre'nin Sion Herens takımının başına geçerek yurt dışı deneyimi yaşayan Hakan Demir, takımını ligde 3'üncü yaparak finallere taşıdı. Ardından 2008-2009 sezonu başında Beşiktaş Cola Turka ile anlaşan, 2009-2010 sezonu başında da Pınar Karşıyaka'nın teknik patronu olan Demir, İzmir temsilcisinde üst üste 3 yıl görev yaptı. 2012-2013 sezonuna Erdemirspor´da başlayan, daha sonra Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Aliağa Petkim'in başantrenörlüğüne getirilen Hakan Demir, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor Medikal Park´ı; 2015-2016 sezonunda ise Türk Telekom´u çalıştırdı. 2016-2017 sezonunda Basketbol Süper Ligi´nde Best Balıkesir Basketbol Kulübü´nde görev yapan Koç Hakan Demir, 2018 Aralık ayında Banvit Basketbol´un başına geçti ve son olarak 2019-2020 sezonunda isim değişikliği yaşayan Teksüt Bandırma´da görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-10-29 19:25:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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