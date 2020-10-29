TOFAŞ'ta başantrenörlüğe Hakan Demir getirildi

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ta Başantrenörlük görevine Hakan Demir getirildi.
Mavi-yeşilli kulüp, yapılan görüşmeler sonucunda başantrenörlük için Hakan Demir ile anlaşma sağladı. Koç Hakan Demir son olarak, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma´da görev yapmıştı.
HAKAN DEMİR KİMDİR?
24 Kasım 1968, Elazığ doğumlu Hakan Demir; 1998 yılından bu yana antrenörlük yapıyor. 1998-1999 sezonunda Amerika NCAA takımlarından Siena College´de basketbol eğitimi alıp, asistan koçluk pozisyonunda bulunan Demir, 1999-2005 yılları arasında Efes Pilsen'de yardımcı antrenörlük yaptı, ilk başantrenörlük deneyimini ise 2005-2006 sezonunda Tekelspor´da yaşadı. Hakan Demir, sonraki yılda Mersin Büyükşehir Belediyespor Kulübü´nde görev aldı. 2007-2008 sezonunda İsviçre'nin Sion Herens takımının başına geçerek yurt dışı deneyimi yaşayan Hakan Demir, takımını ligde 3'üncü yaparak finallere taşıdı. Ardından 2008-2009 sezonu başında Beşiktaş Cola Turka ile anlaşan, 2009-2010 sezonu başında da Pınar Karşıyaka'nın teknik patronu olan Demir, İzmir temsilcisinde üst üste 3 yıl görev yaptı. 2012-2013 sezonuna Erdemirspor´da başlayan, daha sonra Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Aliağa Petkim'in başantrenörlüğüne getirilen Hakan Demir, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor Medikal Park´ı; 2015-2016 sezonunda ise Türk Telekom´u çalıştırdı. 2016-2017 sezonunda Basketbol Süper Ligi´nde Best Balıkesir Basketbol Kulübü´nde görev yapan Koç Hakan Demir, 2018 Aralık ayında Banvit Basketbol´un başına geçti ve son olarak 2019-2020 sezonunda isim değişikliği yaşayan Teksüt Bandırma´da görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-10-29 19:25:07
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