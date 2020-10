Nilüfer’de Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yılı Nilüfer’de coşku ve gururla kutlandı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yılı Nilüfer’de yine büyük coşkuya sahne oldu. Salgın önlemleri nedeniyle Nilüfer Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ve on binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, bu yıl yapılamadı ancak bayram sevinci yine aynı heyecanla yaşandı. Nilüfer’in dört bir yanı bayraklarla donatılırken, yürekler Cumhuriyet coşkusu ile doldu. Nilüfer Belediyesi’nin salgın önlemlerine uygun olarak düzenlediği etkinlikler gün boyunca sürdü. Özel olarak giydirilmiş araçlar Nilüfer sokaklarında gezip marşlar ve şarkılar çalarak herkese bayram sevinci yaşattı.

Nilüfer Bando ve sanatçı Alkan da, araçlarla mahalleleri gezerek vatandaşlara mini konserler verdiler. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, gün içinde üstü açık otobüslerle Nilüfer’in dört bir yanını gezerek halkı selamlayıp, bayramlarını kutladı. Balkonlarına ve evlerinin önüne çıkan vatandaşlar da, alkışlarla karşılık verdi.



Araç konvoyu ile Cumhuriyet coşkusu yaşandı

Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Cumhuriyet yürüyüşü düzenleyemeyen Nilüfer Belediyesi, bu defa araç konvoyu ile bayram havasını kattı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde toplanan motosiklet grupları ile klasik otomobiller ve Anadol arabaların yer aldığı onlarca araç, Halk Evi önünden hareket etti. Nilüfer’in caddelerinde gezen Cumhuriyet Konvoyu, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın da eşlik ettiği konvoy, son olarak bayraklarla donatılmış FSM Bulvarı’nı da geçerek Hastane Alanı’na ulaştı.



Cumhuriyet sevdası her şeyden önce geliyor

Cumhuriyet Bayramı’nı en güzel şekilde kutladıklarını söyleyen Başkan Erdem, “Bizler, halkın sağlığını riske atmamak için yürüyüş yerine sınırlı katılımla araç korteji yaptık. Gördük ki Nilüferliler’in Cumhuriyet sevdası her şeyden önce geliyor. Cumhuriyet işte bu sevgiyle sonsuza dek yaşayacak” diye konuştu.

“Cumhuriyet unutulmaz” diyen Başkan Erdem konuşmasına şöyle devam etti: “Cumhuriyet bir özgürlük destanıdır. Uğruna yüz binlerce insanın canını feda ettiği bir destan. Giyeceği, silahı, yiyeceği bile yokken, onca yokluktan doğan bir güneştir Cumhuriyet. Bizler 97 yıldır bu coşkuyla kutluyor, 97 yıldır bunun anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Cumhuriyet unutulmaz diyoruz çünkü; yüzyıllar geçse de bağımsızlık için çekilen acılar, o büyük fedakarlıklar unutulmaz. Bize, en karanlık zamanlarda bile, güzel günlere inanmayı öğretenler unutulmaz. Ve elbette özgürlük için can verenler unutulmaz.”

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, tarih boyunca vatan için can vermiş tüm şehitleri ve gazileri şükranla ve minnetle andıklarını söyleyen Başkan Erdem, “Onların davası hepimizin davasıdır” dedi.

Cumhuriyet’in sonsuza dek yaşayacağına inandıklarını söyleyen Başkan Erdem, “Sizlerin ve tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet” diyerek sözlerini tamamladı.

Erdem daha sonra CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte halkı selamladı.

Nilüfer’de 29 Ekim kutlamaları, şarkıcı Alkan’ın konseri ile sona erdi. Alkan, Hastane Alanı’nda mini bir konser vererek, çevredeki vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.