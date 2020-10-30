Bursa'da motorize coşku

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet bayramı etkinliklerine katılan 100’den fazla motorize ‘Yunus’ ve ‘Şahin’ polis ekibi ile 50’den fazla Bursa Enduro Touring Fan Club üyesi motor tutkunu Cumhuriyet coşkusuna ayrı bir renk kattı.

Cumhuriyet’in ilanının 97’inci yılına özel olarak geniş program hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir tarafında coşkunun yaşanmasına katkı sundu. Konser, sergi, açık otobüsle Büyükşehir Bandosunun şehir turu gibi farklı etkinlikleri Bursalılarla buluşturulurken, toplumun farklı kesimleri de heyecana ortak oldu. 100’den fazla motorize ‘Yunus’ ve ‘Şahin’ polis ekibi ile 50’den fazla Bursa Enduro Touring Fan Club üyesi motor tutkunu, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yaparak şehir turu attı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Heykel Tarihi Bina önünde toplanan motorize ekipler ve motor tutkunları, İnönü, Uluyol, Kent Meydanı, Şehreküstü, Altıparmak, Çekirge ve Kükürtlü güzergâhında tur attı. Merinos’ta şehir turunu sonlandıran motorcular, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından karşılandı. Başkan Alinur Aktaş ile birlikte Türk Bayrağı açan motorcular, Cumhuriyet Bayramı’nın büyük heyecanla kutlanmasına katkı sundukları için teşekkür etti.

Cumhuriyet’in ilanının 97’inci yılına özel olarak hazırlanan etkinliklere katkı veren motorculara teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, şehir turu atarak bayrak açan motorize ekiplerinin ve motor tutkunlarının coşkuya renk kattığını ifade etti.

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