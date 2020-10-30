Kavun göz nezlesine iyi geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavun göz nezlesine iyi geliyor

İHA

Kavun göz nezlesine iyi geliyor

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, göz sağlığı için ileri yaşlarda görme kaybını önleyecek vitamin ve besinler hakkında bilgi verdi.
Özellikle gençlerin ileri yaşlarda gözlerinde rahatsızlıklara karşılaşmaması için sağlıklı besinlerin önemine değinen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, göz sağlığını kötü etkileyen hastalıklar arasında diyabetik retinopati (şeker hastalığına bağlı oluşan görme kaybı) ve tansiyonun yer aldığını dile getirdi. Op. Dr. Şermin İpçioğlu, "Diyabetli hastalarda normal hastalıklara göre görme kaybı çok olabilir. Genellikle bu hastalar, şekerden uzak durmaları, yağlı yiyeceklerden sakınmaları ve posalı yiyecekleri tercih etmelidir. Genellikle toplumda gece görme durumu daha az olabilir. Bunun sebebi A vitamini eksikliği ya da çinko eksikliği olabilir. Bunu önlemek içinde A vitamini bulunan besinler tercih edilmelidir. A vitamini içeren besinlerin başında havuç gelir. Havuç gözlerimizi güçlendiren daha net görmemizi sağlayan bir besindir. Ispanak, lahana, portakal ve sarı renkli meyveler tüketildiği takdirde gece görüşü artmaktadır" dedi.
'' Kavun göz nezlesine iyi gelir''
Op. Dr. Şermin İpçioğlu çok vitaminli besinler katarakt riskini azalttığını birçok vitamin hapında bulunan E ve C vitaminlerin göz rahatsızlıklarının oluşumunu engelleyebildiğini belirtti. İpçioğlu, "Yazın vazgeçilmez bir meyvesi olan kavun göz nezlesine iyi gelir. Ceviz ise mutlaka tüketilmesi gereken besinlerin başındadır. Tüm vücuda iyi gelen ceviz gözlerimize de iyi gelir ve göz iltihaplanmalara karşı önlemini alır. Düzenli olarak her gün meyve tüketen kişilerde, ilerleyen yaşlarda görme kayıplarını azalttığını ve daha güçlü ve net gözlere sahip olunabilmektedir" diye konuştu.
Op. Dr. İpçioğlu, beslenmenin çok önemli olduğunu ancak, göz ile ilgili bir şikâyette mutlaka bir göz doktoruna başvurulması gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti...O anlar kamerada Bursa'da aracın altında kalarak can çekişen kedi güvenlik kameralarına yansıdı Kediyi ezerek ölümüne neden olan dolmuş şoförü durmadan yoluna devam etti
YEREL HABERLER Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti... ...
Trafikte ilginç anlar...Motosikletini kamçılayan adam... Ata biner gibi motora bindi, yetmedi daha hızlı gitmesi için kamçıladı Bursa’da at koşturur gibi motor süren bir kişi kameralara böyle yakalandı
YEREL HABERLER Trafikte ilginç anlar...Motosikletini kamçılayan adam. ...
Bursa'da motorize coşku
YEREL HABERLER Bursa'da motorize coşku
Bursa'da toplu ulaşımda ‘bayrağa saygı’ uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da toplu ulaşımda ‘bayrağa saygı’ uygulaması
Eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
YEREL HABERLER Eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide ...
Nilüfer’de Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Nilüfer’de Cumhuriyet coşkusu
TOFAŞ’ta Hakan Demir dönemi
YEREL HABERLER TOFAŞ’ta Hakan Demir dönemi
Meteoroloji’den Bursa için son dakika uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji’den Bursa için son dakika uyarısı
Uludağ eteklerinde meşaleli Cumhuriyet şöleni
YEREL HABERLER Uludağ eteklerinde meşaleli Cumhuriyet şöleni
TOFAŞ'ta başantrenörlüğe Hakan Demir getirildi
YEREL HABERLER TOFAŞ'ta başantrenörlüğe Hakan Demir getirildi
Gıda fiyatlarındaki artış yemek sektörünü zorluyor
YEREL HABERLER Gıda fiyatlarındaki artış yemek sektörünü zorluyor
Mudanya'da teknelerle Cumhuriyet Korteji
YEREL HABERLER Mudanya'da teknelerle Cumhuriyet Korteji
Bursaspor, Boluspor maçına iki gün kala izin kararı aldı
YEREL HABERLER Bursaspor, Boluspor maçına iki gün kala izin kararı ...
Keskin 3 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Keskin 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Zihinsel engelli genç, kapalı spor salonunu savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Zihinsel engelli genç, kapalı spor salonunu savaş ...
Bursasporlu Ramazan Keskin ameliyat oldu
YEREL HABERLER Bursasporlu Ramazan Keskin ameliyat oldu
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı (2)
Bursaspor Kulübü’nün gençleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü’nün gençleri 29 Ekim Cumhuriyet ...
Birlikte cumhuriyetiz, 81 il Türkiye'yiz
YEREL HABERLER Birlikte cumhuriyetiz, 81 il Türkiye'yiz
Eski halterci spor salonunu talan etti, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Eski halterci spor salonunu talan etti, o anlar ...
Erdem: "Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız"
YEREL HABERLER Erdem: "Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız"
Otomobilinde 2 kilo esrarla yakalanan şüpheli, adliyede
YEREL HABERLER Otomobilinde 2 kilo esrarla yakalanan şüpheli, ...
Eski nişanlısının öldürdüğü genç kız ve annesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Eski nişanlısının öldürdüğü genç kız ve annesi ...
Bursa'da 2 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X