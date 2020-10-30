Kavun göz nezlesine iyi geliyor

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, göz sağlığı için ileri yaşlarda görme kaybını önleyecek vitamin ve besinler hakkında bilgi verdi.

Özellikle gençlerin ileri yaşlarda gözlerinde rahatsızlıklara karşılaşmaması için sağlıklı besinlerin önemine değinen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, göz sağlığını kötü etkileyen hastalıklar arasında diyabetik retinopati (şeker hastalığına bağlı oluşan görme kaybı) ve tansiyonun yer aldığını dile getirdi. Op. Dr. Şermin İpçioğlu, "Diyabetli hastalarda normal hastalıklara göre görme kaybı çok olabilir. Genellikle bu hastalar, şekerden uzak durmaları, yağlı yiyeceklerden sakınmaları ve posalı yiyecekleri tercih etmelidir. Genellikle toplumda gece görme durumu daha az olabilir. Bunun sebebi A vitamini eksikliği ya da çinko eksikliği olabilir. Bunu önlemek içinde A vitamini bulunan besinler tercih edilmelidir. A vitamini içeren besinlerin başında havuç gelir. Havuç gözlerimizi güçlendiren daha net görmemizi sağlayan bir besindir. Ispanak, lahana, portakal ve sarı renkli meyveler tüketildiği takdirde gece görüşü artmaktadır" dedi.

'' Kavun göz nezlesine iyi gelir''

Op. Dr. Şermin İpçioğlu çok vitaminli besinler katarakt riskini azalttığını birçok vitamin hapında bulunan E ve C vitaminlerin göz rahatsızlıklarının oluşumunu engelleyebildiğini belirtti. İpçioğlu, "Yazın vazgeçilmez bir meyvesi olan kavun göz nezlesine iyi gelir. Ceviz ise mutlaka tüketilmesi gereken besinlerin başındadır. Tüm vücuda iyi gelen ceviz gözlerimize de iyi gelir ve göz iltihaplanmalara karşı önlemini alır. Düzenli olarak her gün meyve tüketen kişilerde, ilerleyen yaşlarda görme kayıplarını azalttığını ve daha güçlü ve net gözlere sahip olunabilmektedir" diye konuştu.

Op. Dr. İpçioğlu, beslenmenin çok önemli olduğunu ancak, göz ile ilgili bir şikâyette mutlaka bir göz doktoruna başvurulması gerektiğini dile getirdi.

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