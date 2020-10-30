Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrası puan sıralamasında gerileyen Bursaspor, yarın karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçıyla birlikte, galibiyet hasretine son vermek istiyor.

TFF 1´inci Lig´de gözler 8´inci haftaya çevrilirken, Bursaspor´un konuğu Beypiliç Boluspor olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanacak olan mücadele, yarın saat 16.00´da başlayacak. Antalya bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Saka´nın düdük çalacağı maçta; Saka´nın yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Ali Tuna yapacak.

İSTİKRARSIZLAR

Her iki ekip de sezona istikrarsız bir şekilde başladı. Son iki mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, puan cetvelinde de gerileyerek 12´nci sırada hafta girdi. Bu sezon oynadığı 7 maçta da galibiyetle tanışamayan Bolu temsilcisi ise, yalnızca 3 maçtan beraberlik çıkararak haftaya 17´nci basamakta başladı.

55´İNCİ RANDEVU

Bursaspor ile Beypiliç Boluspor, yarınki mücadele ile birlikte 55´inci randevularına çıkacak. Bundan önce oynanan mücadelelerde Bursa ekibinin rakibine üstünlüğü dikkat çekerken; 19 karşılaşmada gülen taraf ev sahibi oldu. 21 randevuda da taraflar eşitlikle sahadan ayrılırken, Bolu temsilcisi, Bursaspor karşısında 14 galibiyet aldı.

BURSASPOR, EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

Bursa´da oynanan maçlarda da ev sahibinin çarpıcı bir üstünlüğü bulunuyor. Bursaspor´un ev sahipliğinde geçen 28 mücadelede Beypiliç Boluspor yalnızca 2 kez kazanabildi. Bolu ekibi, Bursa´daki son galibiyetini de 1991/1992 sezonunda elde etti. Bursaspor ise, iç sahada rakibini 15 kez mağlup ederken, 11 maç da berabere bitti.

İÇ SAHADA/DEPLASMAN PERFORMANSLARI

Lige iç sahada Adana Demirspor yenilgisiyle başlayan Bursaspor, evindeki tek galibiyetini Balıkesirspor karşısında uzatma anlarında bulduğu gollerle aldı. Balıkesir ekibini 3-1 yenen Bursaspor; Adana Demirspor´a aynı skorla mağlup olurken, Giresunspor´a da 2-1 yenildi.

Bolu ekibi ise, deplasmanlarda Adana Demirspor ile 1-1, Balıkesirspor ile de 0-0 berabere kalırken, Giresunspor´a 2-1 kaybetti.

EKSİKLİKLER VAR

Bu zorlu randevu öncesinde Bursaspor´da eksiklikler bulunuyor. Yeşil beyazlılar sakatlıkları devam eden Ataberk Dadakdeniz ve Vefa Temel´in yanı sıra, hafta içerisinde ameliyat olan Ramazan Keskin´den de faydalanamayacak. Aynı zamanda takım kaptanı Özer Hurmacı da, sarı kart sınırında bulunurken; deneyimli oyuncu Bolu ekibi karşısında kart görmesi halinde Ankaraspor maçında forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-30 10:20:15



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