Bursa'da, taksi dolmuşun kediyi ezme anı kamerada

Semih ŞAHİNMehmet İNAN/BURSA, (DHA) BURSA'da, otomobilin ezdiği kedinin ölüm anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sokaktaki hayvanları besleyen esnaf Yasin Şenel Efe, "Kediyi poşet gibi ezip yoluna devam etti. Şikayetçi olacağız" dedi.

Olay, cumartesi günü, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Koğukçınar-Heykel hattında çalışan ve sürücüsü öğrenilemeyen 16 D 0572 plakalı taksi dolmuş, Koğukçınar Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir sokak kedisini ezdi. Dolmuşun altında ezilen kedi, çırpınarak yol ortasında can verirken, dolmuş sürücüsü yoluna devam etti. Sürücünün duyarsızlığı, mahalle esnafının tepkisine neden oldu. Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Başka bir sokak kedisinin kısa bir süre ölen kedinin başında beklemesi ise dikkat çekti.

"POŞET EZMİŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ"

Cadde üzerinde hız kesici tümsek bulunmadığı için araçların hızlı hareket ettiğini belirten mahalle esnafından Yasin Şenel Efe, "Caddemiz alternatif güzergah üzerinde. Burada sokak hayvanları var. Biz de onlara elimizden geldiğince yem vermeye çalışıyoruz. Biraz yukarıda da okul var. Okul şu an pandemiden dolayı kapalı ama cadde işlek bir cadde. Araçlar bu caddede oldukça hızlı bir şekilde seyrediyor. Yol boyunca da herhangi bir uyarı levhası da yok. Benim kendi düşüncem, buraya kasis yapılsın. Yetkililerden rica ediyoruz. Burada bir kedi araba altında kaldı, yarın bir çocuğa da olabilir. Bu nedenle endişeliyiz. Geçen günkü olayın görüntülerini izledim. Kedi yola çıkıyor, araç da hızlı geldiği için eziliyor. Tabi bu tip olaylar herkesin başına gelebilir ama dolmuş şoförü sanki bir şey olmamış gibi yolda bir poşeti ezmiş gibi devam ediyor" dedi.

"KONUYU GEREKEN YERLERE BİLDİRECEĞİM"

Mahalledeki sokak kedilerine her gün mama verdiğini söyleyen bir başka esnaf Hakan Atilla, kedinin ölümüne sebep olan dolmuş şoföründen şikayetçi olacağını belirtti. Sokak hayvanlarına karşı insanların duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini belirten Atilla, "Sabah akşam sokak hayvanlarına mama veriyorum. Bakabildiğimiz kadar hem dükkanın önünde hem de mahalle aralarında bakmaya çalışıyoruz. Tepkiler almamıza rağmen mamalarını ihmal etmiyoruz. Sokak üzeri olduğu için gelen geçen araçların altında kalan kedilerimiz oluyor. Yol çalışması yapıldıktan sonra araç geçişleri hızlı olmaya başladı. Osmangazi Belediyesi'nden ricamız, araçların hızını kesebilecek tümsek ya da bariyer koymaları. Geçtiğimiz gün bir kedimiz yol üzerinde ezildi. Şoförü şikayet edeceğimizi söyledik. Gelip özür dilemesi gerekirken tehdit içerikli kelimeler kullandı. Ben de gereken cevabı verdim. Plakası, kamera kayıtları var. Gereken yerlere bildireceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2020-10-30 10:32:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.