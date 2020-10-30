Bursa'da kamulaştırılan otopark hizmete açılıyor

Nilüfer Belediyesi, İhsaniye bölgesinde yapişletdevret modeliyle hizmete kazandırılan kapalı otoparkını kamulaştırarak hizmete açmaya hazırlanıyor.

Nilüfer’in merkezi konumundaki İhsaniye Mahallesi’nde vergi dairesi, belediye binası, kaymakamlık gibi kamu binalarının toplandığı, dolayısıyla yoğun ziyaretçi sirkülasyonuna maruz kalan bölgede otopark ihtiyacını karşılamak isteyen Nilüfer Belediyesi, 2012 yılında Milli Emlak’tan 49 yıllığına kiraladığı alanda yapişletdevret modeliyle bir otopark yaptırmıştı.

Nilüfer Halk Evi ile Nilüfer Kaymakamlığı arasında bulunan 12 bin metrekarelik alanda yapılan otoparkın zaman zaman ücretlerinin yüksekliği nedeniyle eleştirilere konu olması üzerine, kamu yararı gözeterek kira sözleşmesini fesheden Nilüfer Belediyesi, 10 Eylül tarihi itibarıyla otoparkı kamulaştırarak işletmeciden teslim aldı. Temizliktadilat işlemleri tamamlanan otopark 1 Kasım tarihinde hizmete açılıyor.

Nilüfer Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumunda alınan kararla bundan böyle Nilbel AŞ tarafından işletilecek olan Nilüfer Belediyesi Kapalı Otoparkı, pazar günleri hariç her gün 07.3019.00 saatleri arasında hizmet verecek.

460 araç kapasiteli otoparkın ücret tarifesi ise, 30 dakikaya kadar ücretsiz, sonrasında her 2 saat için 1 TL olarak belirlendi. Aylık abonelik bedeli 90 TL olan otoparktan belediye personeli indirimli faydalanacak.

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