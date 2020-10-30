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Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı

DHA

Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı


Muammer İRTEMSemih ŞAHİNGürkan DURAL/BURSA, (DHA) SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Güçlü sanayi altyapımız, iyi yetişmiş insan gücümüz ve mükemmele yakın işleyen tedarik ağlarımızla, ülkemize yatırım yapan hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa´ya geldi. Bakan Varank, ilk olarak Nestlé Türkiye´nin Karacabey´de, Tıbbi Amaçlı Beslenme Ürünlerinin Yerlileştirilmesi projesi kapsamında Türkiye´nin ilk Medikal Beslenme Ürünleri fabrikasının temel atma törenine katıldı. Bakan Varank´a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti.
Bursa´ya son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geldiklerinde, Türkiye´nin otomobili fabrikasının inşaatını başlattıklarını belirten Bakan Varank, o günden bu yana şehrin enerjisine, enerji kattığını ifade etti.
"MEDİKAL BESLENME ALANINDA BÜYÜK BİR YERLİLEŞME HAMLESİ UYGULAMAYA GEÇİYOR"
114 senedir Türkiye´de faaliyetlerini sürdüren Nestle´nin, Türkiye´deki ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini Bursa´da atmakta olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Bu tesis, Nestle´nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak. Firmanın Çin'de buna benzer bir yatırımı bulunuyor. Çin'den sonra böyle bir fabrikayı ilk kez, ülkemizin taşıdığı potansiyeli dikkate alarak, Bursa´da kuruyorlar. En ileri otomasyon teknikleri ve en yeni teknolojilerin kullanılacağı bu fabrika, Ağustos 2021´de üretime başlayacak. Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63´ü artık Türkiye´den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyor" dedi.
"MEDİKAL ÜRÜNLER, ARTIK ÜLKEMİZDE ÜRETİLECEK"
Doktorlar tarafından reçetelenen ve eczanelerde satılan beslenme ürünlerinin artık Türkiye´de üretileceğinin altını çizen Bakan Varank, "Bu ürünler; çocuklardaki pediatrik alerjiden tutun da yaşlılardaki yetersiz beslenme sorunlarına kadar farklı sağlık problemlerine çözümler sunuyor. Maalesef kanser, cerrahi müdahale ve nörolojik hastalık gibi sebeplerden ötürü, bazı vatandaşlarımız doğal yoldan beslenmede zorluklar yaşayabiliyor. Bu hastaların sağlıklı beslenebilmeleri için gereken medikal ürünler; işte bu fabrika sayesinde, artık ülkemizde üretilecek." diye konuştu.
"TÜRKİYE, EMSALLERİNE GÖRE DAHA HIZLI BİR TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİ"
2020 yılının koronavirüsün gölgesi altında geçtiğini dile getiren Bakan Varank, küresel salgının dünyadaki tüm dengeleri sarstığını, doğru bilinen bütün ezberleri bozduğunu ifade etti. Bu süreçte farklı destek programlarıyla milyonlarca vatandaşa yaklaşık 40 milyar lira destek verildiğini söyleyen Bakan Varank, "Kamu bankalarımız kredi musluklarını açtı. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Bu politikaların yardımıyla Türkiye, emsallerine göre daha hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Dış talepteki canlanma da, ekonomiye güç kattı. İlk 9 ayda 142 milyar liranın üzerinde yatırım için teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkânları doğacak. Yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye genelinde, 10 bin 802 sanayi tesisi üretime geçti, yani 2019´a göre yüzde 12´lik bir artış söz konusu. Eylül ayı ihracatımız 16 milyar doları aşarak, tüm zamanların Eylül ayı ihracat rekorunu kırdı. Ben son 1 haftada; Erzurum, İstanbul, Malatya ve Denizli´de bizzat sahadaydım, sanayicilerimizle bir araya geldim, fabrikaları gezdim. Herkes işini büyütmek istiyor" ifadelerini kullandı.
"UYGULADIĞIMIZ POLİTİKALARDA YERLİ YA DA YABANCI AYRIMI YAPMIYORUZ"
Ülkedeki yabancı firmaların gayet verimli ve karlı çalıştıklarını, hiçbirinin ciddi bir şikayeti olmadığını kaydeden Bakan Varank, "Salgınla birlikte global firmalar, üretimde tek merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını bizzat yaşayarak gördüler. Şu an yatırım kararlarını tekrar gözden geçiyorlar. Küresel üretimde ağırlık merkezi Uzak Doğu'dan uzaklaşmaya, daha geniş coğrafyalara yayılmaya başlıyor. Yeni merkezler ortaya çıkacak, güç dengeleri değişecek. Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir. İnanın bunun önünde hiçbir engel yok. Güçlü sanayi altyapımız, iyi yetişmiş insan gücümüz ve mükemmele yakın işleyen tedarik ağlarımızla, ülkemize yatırım yapan hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı. Biz de Bakanlık olarak aktif, öngörülebilir ve şeffaf bir ekonomi diplomasisi izliyoruz. Sektörlerle istişare etmeden, asla karar almıyoruz. Fikirden ürüne, üründen pazara girişimcinin, yatırımcının yanındayız. Uyguladığımız politikalarda yerli ya da yabancı ayrımı da yapmıyoruz. Önümüzdeki aylarda; küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir şekilde ülkemize çekmek için önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'yle birlikte, ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi'ni hazırlıyoruz. Yeni dönemin ruhunu yakalayıp; sonuç ve etki odaklı bir stratejiyle, inşallah hızla yol alacağız. Elbette Bursa, bu noktada bizim en önemli yol arkadaşlarımızdan biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.
1960´lı yıllarda Türkiye´nin ilk organize sanayi bölgesinin oluşturulduğu Bursa´da, şu an 17 organize sanayi bölgesinin bulunduğuna ve 192 binin üzerinde vatandaşın buralarda çalıştığına işaret eden Bakan Varank, ayrıca son 8 yılda Bursa´da 57 milyar liranın üzerinde özel sektör yatırımına teşvik verdiklerini, bu yatırımlarla da 60 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını sağladıklarını söyledi. Bursa´nın yatırım teşviklerinde her zaman ilk 5´te yer aldığını söyleyen Bakan Varank, Bursa´nın sanayi ve teknolojide, ülkenin gözbebeği illerinden biri olmaya devam edeceğini vurguladı.
Bakan Varank daha sonra, protokol üyeleri ile birlikte tesisin temel atma töreninin açılışını gerçekleştirdi.
DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Semih ŞAHİN, Gürkan DURAL
2020-10-30 11:32:03

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