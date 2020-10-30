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Elve Mobilya yetkilisi Eyüp Kartal: “Evde çok zaman geçirilmesi mobilya sektörünü canlandırdı”

İHA

Pandemi döneminde insanların evlerinde daha uzun süre vakit geçirmesinin mobilya sektörünü olumlu etkilediğini belirten Elve Mobilya yetkilisi Eyüp Kartal, "İnsanlar evde uzun süre zaman geçirdikleri ve hatta bir dönem hiç çıkamadıkları için yaşadıkları alanlarda bir yenilik arayışına girdiler" dedi.

Elve Mobilya yetkilisi Eyüp Kartal: “Evde çok zaman geçirilmesi mobilya sektörünü canlandırdı”

Pandemi döneminde insanların evlerinde daha uzun süre vakit geçirmesinin mobilya sektörünü olumlu etkilediğini belirten Elve Mobilya yetkilisi Eyüp Kartal, “İnsanlar evde uzun süre zaman geçirdikleri ve hatta bir dönem hiç çıkamadıkları için yaşadıkları alanlarda bir yenilik arayışına girdiler” dedi.
Elve Mobilya yetkilisi Eyüp Kartal korona virüs sürecinde mobilya sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Virüs salgını ile birlikte bankaların düşük faizli kredi desteği ve evde kalma sürelerinin artmasıyla birlikte sektörde canlanma olduğunu söyleyen Eyüp Kartal, “Bu dönemde özellikle ev dekorasyonu, evde zaman geçirmek için iyi bir oyalanma aracı oldu. Eskiyen mobilyalar değişti, duvarla boyandı, halılar alındı. Pandemi döneminden çoğu kişi evlerini baştan aşağı yenilemiş şekilde çıktı. Ayrıca bu dönemde 3 ay geri ödemesiz, düşük faizli destek kredileri de insanları bu yönde teşvik etti” şeklinde konuştu.
Tasarımda özgünlük önemli
Ayrıca firma olarak yeni sezon tasarımlar hakkında da konuşan Kartal, “Biz her zaman mobilyalarımızı; deneyim, şıklık ve benzersiz tasarım ilkeleriyle tasarlıyoruz. Bu nedenle lüks tasarım arayan müşterilerimize hitap edecek mobilyalar, bu sezonda kataloglarımızda yerini aldı. Tasarımda özgünlüğe son derece değer veriyoruz. Bir mobilyamızı gördüğünüz zaman, eğer bizim konseptimizi biliyorsanız ‘işte bu Elve Mobilya’ diyebilirsiniz. Çünkü bizim mobilyalarımızı başka bir yerde görme şansınız yok” dedi. “Mobilya sektöründe şu an sanki tek tornadan çıkmış gibi birbirine benzer tasarımlar oldukça fazla. Farklı markaların kataloglarına bakıyoruz ve tasarımların hep birbirine benzediğini görüyoruz. Malzeme kaliteleri ve işçilik elbette ki farklıdır. Örneğin aynı tasarım çalışma masasını 50 bin lirayı bulurken, 150 bin liraya da alabilirsiniz. Burada fark işçilik ve malzeme kalitesi. Ancak bana kalırsa tasarımsal özgünlük de oldukça önemli” şeklinde konuştu.

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