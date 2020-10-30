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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nestlé, Türkiye’nin ilk medikal beslenme ürünleri fabrikasının temelini attı

İHA

Nestlé, Türkiye’nin ilk medikal beslenme ürünleri fabrikasının temelini attı

Gıda şirketi Nestlé, Cumhuriyet tarihinin ilk küresel yatırımcılarından biri olarak Türkiye’de yeni bir ilki gerçekleştirdi. İsviçre menşeli şirket, Cumhuriyet’in 97. yılında, Nestlé Health Science çatısı altında Türkiye’nin ilk Medikal Beslenme Fabrikası’nın temellerini attı.
İstanbul Feriköy’de 1927 yılında açtığı çikolata fabrikası ile Cumhuriyet tarihinin ilk küresel sanayi yatırımcılarından biri olan Nestlé, Cumhuriyet’in 97. yılında Türkiye’nin ilk Medikal Beslenme Ürünleri fabrikasının temellerini attı. Ülkemizde 114 yıldır faaliyet gösteren Nestlé, Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan üretim tesisi içerisine kuracağı fabrikanın temelini attı.,
Medikal beslenme alanında Temmuz 2007’den beri Türkiye’de faaliyet gösteren Nestlé Health Science’ın, medikal beslenme ürünlerini Türkiye’de yerel olarak üretmeye başlayan ilk şirket olduğunu söyleyen Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade Yaz, “Türkiye’de, geçen yıldan beri başlattığımız yerel üretim çalışmalarımız 10. Kalkınma Planı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Endüstrilerinde Yerlileşme Eylem Planı’na dayanıyor. Nestlé Health Science olarak bu kapsamda iki adım attık. Bunlardan ilki, Medikal Beslenme Ürünlerimizin ilk yerel üretimine Balıkesir’de sözleşmeli bir üreticimiz ile 2020 yılında başlamamız oldu. Türkiye’de medikal beslenme ürünlerini yerel olarak üretmeye öncülük etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün burada temelini atacağımız fabrikamız ise yerlileştirme hareketinin ikinci adımı olarak hem Nestlé Health Science hem de Türkiye için tarihi bir değer taşıyor. Program doğrultusunda açılan yeni fabrikamız ile medikal beslenme ürünleri üretiminde yeni bir dönemin başlatılmasına öncülük edecek, ilgili tüm teknoloji birikimini ülkemize transfer edeceğiz. 5 bin metrekarelik bir tesis olacak. 400 kişiye direkt ve dolaylı istihdam sağlayacağız. Türkiye’de bu alanda bir boşluk vardı. Bizim ürünlerimiz medikal beslenme diye adlandırılan ve geri ödenen hastaların yetersiz beslenme için doktorlar tarafından reçete edilen ürünler üreteceğiz. Sosyal güvenlik kurumu tarafından geri ödeniyor. Bu ürünlerin şimdiye kadar Türkiye’de üretimi yoktu. Fabrikamızda ilk defa medikal beslenme fabrikası kuruyor olacağız. Hastalar doktorlarına gittiği zaman doktorların reçetesi ile bu ürünlere ulaşacaklar ve eczanelerden temin edecekler. Biz sadece yerel üretimle bunu sağlıyor olacağız. Nestle Science, Nestle'nin genç ve dinamik birimlerinden birisidir. Çok fazla bilinmiyor ama sağlıkta beslenme alanında öncü ve lider firmayız. Hem medikal beslenme hem tüketici sağlığı ürünlerimiz var. Biz tüketici sağlığı kanalını da satın almalarla büyütüyoruz” dedi.
Ağustos 2021’de faaliyete geçirilmesi hedeflenen fabrikada, şirketin 29 adet olmak üzere tüm oral medikal beslenme ürünleri üretilecek. Önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam 250 milyon TL yatırım yapılması planlanan fabrika, yüksek seviye teknolojiye sahip güçlü alt yapısıyla aynı zamanda Nestlé Health Science’ın ürün geliştirme üssü olacak.
Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nestlé Türkiye’nin yeni yatırımına ilişkin şunları söyledi:
“114 senedir Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Nestlé; Bursa’da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestlé’nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak. Firmanın Çin'de buna benzer bir yatırımı bulunuyor. Çin'den sonra böyle bir fabrikayı ilk kez, ülkemizin taşıdığı potansiyeli dikkate alarak, Bursa’da kuruyorlar. Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63’ü artık Türkiye’den karşılanabilir hale gelecek. Ben Nestlé’ye; ülkemize güvenip bu kritik yatırımı kazandırdıkları teşekkür ediyorum. Tabi sizlerden şöyle bir beklentimiz var. Nestlé, gıda ve içecek alanında dünyanın en büyük ArGe ağlarından birine sahip. Her sene 1.7 milyar doların üzerinde ArGe yatırımı yapan küresel bir markadan bahsediyoruz. Buradan hareketle; Nestlé’nin Türkiye’deki ArGe ekibini daha da genişletip, Bursa’ya bir ArGe merkezi kurmasını istiyoruz.
Böylece hem sunduğumuz teşviklerden faydalanıp, hem de yetişmiş insan gücümüzün Nestlé markasını daha da yukarılara taşımasına fırsat verebilirsiniz.”
Nestlé’nin 114 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiğini ifade eden Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, Nestlé’nin Türkiye’deki 5. fabrikası olacak yeni yatırıma ilişkin şöyle konuştu: “Yeni tesisimiz ile bu alandaki önemli ihtiyaca yanıt vermekle kalmayacak aynı zamanda, Türkiye ekonomisinin gücüne güç katmasına katkı koyacağız. Türkiye’deki ilk satış noktasını 1909 yılında Karaköy’de açan Nestlé, 114 yıldır bu topraklarda varlık gösteriyor. 1927 yılında Feriköy’de kurulan, Cumhuriyet tarihinin ilk uluslararası yatırımlarından olma özelliğini taşıyan çikolata fabrikası Nestlé’nin bu topraklara inancının, güveninin bir sembolü kabul ediliyor. Ülkenin ilk global yatırımcılarından biri olarak, Türkiye’de pek çok ilke öncülük ettik; tüketicilerimizi ilk fıstıklı çikolata, ilk çözünebilir kahve ve benzerleri ile tanıştırdı. Başlangıcından bu yana yakın tanığı olduğumuz Cumhuriyet’in 97. yılında ise yine öncü bir yatırımla, bir ilke daha imza atıyoruz. Nestlé dünyasının hızlı büyüyen, uzun yıllardır var olduğumuz değerli pazarlarından biri olan Türkiye’ye katkı sağlamak bizleri ayrıca gururlandırıyor. Yeni fabrikamızın hayata geçirilmesine olanak veren T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, bugün törende bulunan değerli Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a minnetlerimi sunuyorum.”
Yeni fabrikada üretilecek medikal beslenme ürünlerinin yurt dışına ihraç edileceğini söyleyen Ansgar Bornemann, “Oral medikal beslenme ürünlerimizin üretiminin yüzde 100’ünü bu topraklara taşıyarak, halihazırda yurtdışından temin edilen ürünlerin büyük bir kısmını yerel olarak üretmiş olacağız. Bununla birlikte, fabrikamızın faaliyetlerine başlamasının ardından, bu topraklarda üretilen ürünlerin, dünyanın dört bir yanına ihraç edilmesine öncülük edecek, ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol daha üstleneceğiz” şeklinde konuştu.
Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sungu ise, “Bugün Karacabey’deki üretim tesislerimizde beşinci fabrikanın temel atma töreni için bir aradayız. Bu bizim için çok gurur kaynağı. Bu medikal beslenme alanında Türkiye’deki ilk firma olacak. Aynı zamanda bizim için de bir ilk olacak. Bu fabrikamızda medikal beslenme ürünlerini üretmeye başlayacağız. İthal etmekte olan ürünlerimizin yüzde 63 oranında azalma olacak. Bunların hepsini Türkiye’de üreteceğiz. Türkiye’nin stratejik konumunu düşünecek olursak ihracat içinde müthiş bir potansiyel var. Ülke ekonomisine de katkı sağlamış olacağız. 5 fabrika için 3 yıla dönemde 250 milyon TL yatırım planladık. Yeni fabrikamızda 400 kişiye istihdam sağlamış olacak. 2021 yılının Ağustos ayında fabrikamız bitecek ve 29 ürünü üretmeye başlayacağız” dedi.
Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere çok sayıda Bakanlık temsilcisi katıldı. Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın eşlik ettiği törene, Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sungu ile Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade Yaz ev sahipliği yaptı. Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, toplantıya canlı bağlantıyla katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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