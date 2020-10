Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı (2)

"AVRUPA´NIN FAŞİST SİYASİLERİ, MÜSLÜMANLARLA BİR ARADA YAŞAMAYI ÖĞRENECEK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa´daki temaslarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki içme suyu şebekesinin temel atma törenine katıldı. 50 milyon liraya mal olacak şebekenin ilçeye önemli katkılar sağlayacağına da işaret eden Bakan Varank, eski şebekedeki yüzde 60´lara varan kayıp kaçak oranının da 326 kilometrelik hatla tarihe gömüldüğünü söyledi.

Ülkede yatırım düşmanı bir zihniyet ile karşı karşıya olduklarını belirten Bakan Varank, "Hatta seçim meydanlarında tüm yatırımları durdurmayı vaat eden sözde siyasetçilere şahit oluyoruz. Bunlara cevabı her seferinde milletimiz sandıklarda veriyor. Ama maalesef, siyasetsizliği siyaset sanan bu zihniyetle mücadele etmeye devam etmek durumunda kalıyoruz. İşte son günlerde, Fransa´nın sorunlu Cumhurbaşkanının İslam´a ve peygamber efendimize yönelik hakaretlerine karşı sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği tepkiyi görüyorsunuz. Bu tartışmada dahi yönünü şaşıran, şirazesini kaybeden bir ana muhalefet lideriyle karşı karşıyayız. 1,5 milyar Müslümanın değerlerine en aşağılık hakaretleri yapanlara karşı kuzu kesilen bu zat, bu meselede dahi sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine en olmadık saldırılara girişiyor" dedi.

"AVRUPA´NIN BİRÇOK ÜLKESİNDE FAŞİST DÜZENLERİNE DUYULAN ÖZLEMİ GÖRÜYORUZ"

Sözlerine, "Ben, Emir Sultan ve Üftade Hazretleri'nin torunlarının şehri Bursa´da, bu zihniyeti bir kez daha milletimizin ferasetine havale ediyorum" ifadesiyle devam eden Bakan Varank, ayrıca "Şu anda, Avrupa´da Müslümanları hedef gösteren, İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sevgililer sevgilisi Peygamberimize yönelik hakaretleri teşvik eden, İslam´ı hadsizce reforme edilmesi gereken bir din olarak gösteren Macron, 21. Yüzyıl Avrupa´sını Orta Çağ karanlığına çevirmek istiyor. Maalesef sadece Fransa´da değil, Avrupa´nın birçok ülkesinde 1930´ların 40´ların faşist düzenlerine duyulan özlemi görüyoruz. Avrupalı siyasetçiler, ırkçılıkla, faşizmle, islam düşmanlığıyla mücadele edecekleri yerde İslamla ve Müslümanlarla mücadele ediyorlar. Buradan açıkça ifade etmek istiyorum. Avrupa´nın faşist liderlerinin, İslam´la ve Müslümanlarla mücadelelerinde, kazanacak bir zaferleri yok. Onlar mağlup olmaya mahkumlar! Tarih, bunun ibretlik örnekleriyle dolu. Bizim bu faşist zihniyetten alacak hiçbir dersimiz yok." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA´DA 30 MİLYONA YAKIN MÜSLÜMAN YAŞIYOR, NASIL BİR ÇIKMAZ OLUŞTURDUKLARININ FARKINDA DEĞİLLER"

Fransa´ya yönelik eleştirilerini sürdüren Bakan Varank, "Dünyaya sözümona demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkan bu zihniyetin boyasını kazıyınca haklarına girdikleri nice masumun gözyaşlarını görürsünüz. Tarihi sömürgecilikle, insanlık suçlarıyla dolu bu ülkelerin, Müslümanlara yönelik nefret söylemleri elbette bizi rahatsız ediyor. İslam´a yönelik saldırılarla, sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırıları eş zamanlı götürmelerinin de sebebi belli. Sessiz yığınların sesi olup, mazlumlarla mağdurlarla yol yürüyen sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir öfke duyuyorlar. Doğu Akdeniz´den Libya´ya, Suriye´den Azerbaycan´a kadar onların kirli emellerinde karşılarına dikilen bir tek Cumhurbaşkanımız var. İşte asıl karın ağrıları bundan. Bugün Avrupa´da 30 milyona yakın Müslüman yaşıyor. Onlara yönelik nefreti körükleyenler, kendileri için de nasıl bir çıkmaz oluşturduklarının farkında değiller. Bunun sürdürülebilir bir yanı yok. Avrupa´nın faşist siyasileri, Müslümanlarla bir arada yaşamayı öğrenecek! Bunun başka bir yolu yok. İslam´a ve onun değerlerine yönelik menfi her adımlarında Türkiye olarak karşılarına dikileceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamalarında bulundu.

Bakan Varank, Mustafakemalpaşa´da 50 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, 70´li yıllardan kalma içme suyu şebekesinin ömrünü tamamladığını ifade etti. 50 milyon liraya mal olacak şebekenin ilçeye önemli katkılar sağlayacağına da işaret eden Bakan Varank, eski şebekedeki yüzde 60´lara varan kayıp kaçak oranının da 326 kilometrelik hatla tarihe gömüldüğünü söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Semih ŞAHİN, Gürkan DURAL

2020-10-30 12:57:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.