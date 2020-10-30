Bursaspor Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Boluspor maçının son antrenmanını gerçekleşti. Taktik ağırlıklı idman sonrası yeşil beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

TFF 1.Lig’in 8’inci haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman kısa sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın büyük bölümünde taktik çalışan Yeşil beyazlılar, son bölümde pas pres çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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