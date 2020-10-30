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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

Karacabey'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Karacabey’de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kapsamında Karacabey’de 2 gün boyunca sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, pek çok anlamlı etkinliğe imza atıldı.
2 gün süren etkinliklerin ilk gününde; vatandaşlara ve esnafa bayrak ve karanfil dağıtılırken, Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Daha sonrasında, Kaymakamlık makamında tebrik kabul töreni gerçekleştirilirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi ve Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ile Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından halkın bayramları kutlandı.
Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve Belediye Başkanı Ali Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundular.

"Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz"
Kurtbeyoğlu yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun. Türk milleti olarak, ilk günden beri olduğu gibi cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu güzel vatanı armağan eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi; minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise açıklamasında, cumhuriyetin türlü zorluklara rağmen Türk milletinin vatan aşkıyla kurulduğunu anımsatarak, cumhuriyete sahip çıkmanın hepimizin en önemli vazifesi olduğunu söyledi. Başkan Özkan, “Cumhuriyetimizin ilanının 97’nci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.
Programın sonunda ise akşam saat 19.23’te, havai fişek gösterileriyle görsel bir şölen oluşturuldu.

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