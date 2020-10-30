TOFAŞ'ın konuğu Fenerbahçe Beko



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 6. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko´yu ağırlayacak. 31 Ekim Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak mücadele saat 20.00´de başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 6´ncı haftasında TOFAŞ, evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet alan Bursa temsilcisi, hafta içinde koç Orhun Ene´nin görevi bırakmasının ardından Baş Antrenörlük için Hakan Demir ile anlaşma sağladı. Bu süreçte Fenerbahçe maçına yardımcı antrenörlerden Yalçın Küçüközkan ve asistan koçların idaresinde hazırlanan mavi yeşilliler, bu sezonki 3´üncü galibiyetine imza atmayı hedeflerken takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde şu ana kadar yoluna yenilgisiz devam Igor Kokoskov idaresindeki Fenerbahçe Beko, son maçında Aliağa Petkim´i 93-70 mağlup etti. Sarı Lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague´de ise 29 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynadığı Maccabi Playtika maçını da 65-75 kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko´da bel bölgesinden sakatlığı bulunan Danilo Barthel´in mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 3 Kasım Salı günü ise FIBA Basketball Champions League´de Güney Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında Keravnos ile kozlarını paylaşacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-30 14:42:56



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