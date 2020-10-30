TOFAŞ'ın konuğu Fenerbahçe Beko

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 6. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko´yu ağırlayacak. 31 Ekim Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak mücadele saat 20.00´de başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi 6´ncı haftasında TOFAŞ, evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet alan Bursa temsilcisi, hafta içinde koç Orhun Ene´nin görevi bırakmasının ardından Baş Antrenörlük için Hakan Demir ile anlaşma sağladı. Bu süreçte Fenerbahçe maçına yardımcı antrenörlerden Yalçın Küçüközkan ve asistan koçların idaresinde hazırlanan mavi yeşilliler, bu sezonki 3´üncü galibiyetine imza atmayı hedeflerken takımda eksik oyuncu bulunmuyor.
Ligde şu ana kadar yoluna yenilgisiz devam Igor Kokoskov idaresindeki Fenerbahçe Beko, son maçında Aliağa Petkim´i 93-70 mağlup etti. Sarı Lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague´de ise 29 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynadığı Maccabi Playtika maçını da 65-75 kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko´da bel bölgesinden sakatlığı bulunan Danilo Barthel´in mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.
Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
TOFAŞ Basketbol Takımı, 3 Kasım Salı günü ise FIBA Basketball Champions League´de Güney Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında Keravnos ile kozlarını paylaşacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-10-30 14:42:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.