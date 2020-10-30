Genç MÜSİAD Bursa Şubesi’nde bayrak değişimi Eski Başkan Abdülkerim Demir görevini Abdüssamet Kahraman’a devretti

Genç MÜSİAD Bursa Şubesinde, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal’ın da katıldığı bayrak değişimi töreninde, yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

Törende konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, "Biz sivil toplum kuruluşuyuz. Gönüllülük esasıyla işlerimizi yapıyoruz. Abdülkerim Başkanıma gösterdiği özveri ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal da, “Abdülkerim Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni yönetim kuruluna da başarılar dilerim. Biz ‘dönüşüm ve aksiyon’ mottosuyla geldik. Dönüşümden kastımız, Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılı zamanlarda, dünyadaki gelişmeleri takip eden yakalayan ve akabinde yakalanacak projeleri ortaya koyan bir gençlik profilinden bahsediyoruz. Dönüşümün böyle keskin olacağını bilmiyorduk. Tüm çalışmalarımızı çevrimiçi üzerinden yaptık. Genç MÜSİAD olarak faaliyetlerimize devam ettik. Pandemi bizi engellememeli dedik. Mart , Nisan, Mayıs olmak üzere 3 ay içinde 198 tane projemizi hayata geçirdik. Bu sürecin hakkını verdiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanlığı görevini devreden Abdülkerim Demir de, “Başkanlık yaptığım 4 sene içerisinde çok sayıda program proje toplantı gerçekleştirdik. Sayısız Genel İdare Kurulu toplantısına ve Genç MÜSİAD’ın ulusal çapta yaptığı çok sayıdaki programa Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız ve üyelerimizle birlikte katılım gösterdik. Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda şubemizi ziyaret edip bu şubelerdeki arkadaşlarımızla samimi dostluklar kurduk, ticari bağları geliştirmeye çalıştık” diye konuştu.

Demir, konuşmasının sonunda çalışma arkadaşlarına ve Genç MÜSİAD Bursa şubesi üyelerine teşekkür ederken, yeni Başkan Abdüssamet Kahraman’a da başarılar diledi.

Görevi Abdülkerim Demir’den devralan Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamet Kahraman da, “Beni bu göreve layık gören ve bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanımız Nihat Alpay’a, Başkanlık görevini tarafıma devreden kıymetli arkadaşım Abdülkerim Demir’e ve Genç MÜSİAD Bursa Şubesi’nin çok değerli üyelerine teşekkür ederim” dedi.

Yeni dönem hedeflerini de açıklayan Kahraman, “Yeni dönemde Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetimi olarak üyelerinin kişisel gelişimine yönelik çalışmaların yanı sıra üye sayısının artırılmasına dair girişimler ile Genç MÜSİAD’ın topluluk olarak gelişmesi, büyümesi ve değer üretmesine olanak tanıyacak çalışmalara imza atacağız” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal önceki dönem Genç MÜSİAD Bursa Başkanı Abdülkerim Demir’e görev süresi boyunca gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

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