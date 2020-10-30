Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında yarın Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları tamamlandı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı pas-pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-30 17:27:54



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