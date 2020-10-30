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Lodos ve sağanaktan kaçarken başına kalas düştü

DHA

Lodos ve sağanaktan kaçarken başına kalas düştü


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde sağanak ve lodostan korunmak için kendisine siper aldığı kalaslardan biri başına düşen Fahrettin Ayvaz (45) yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki Mobilya Sanayi 15. Mobilya Sokak'ta yaşandı.  Evine gitmek için yürüyen Fahrettin Ayvaz aniden bastıran sağanak ve lodos fırtınasından kaçmak için üst üste koyulan kalasları kendisine siper aldı. Ancak en üstte bulunan 50 kilogram ağırlığındaki kalas, Ayvaz'ın başına düştü.
Kanlar içerisinde yere yığılan Ayvaz, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 25 dikiş atılan Fahrettin Ayvaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-30 17:59:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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