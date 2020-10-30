Lodos ve sağanaktan kaçarken başına kalas düştü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde sağanak ve lodostan korunmak için kendisine siper aldığı kalaslardan biri başına düşen Fahrettin Ayvaz (45) yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki Mobilya Sanayi 15. Mobilya Sokak'ta yaşandı. Evine gitmek için yürüyen Fahrettin Ayvaz aniden bastıran sağanak ve lodos fırtınasından kaçmak için üst üste koyulan kalasları kendisine siper aldı. Ancak en üstte bulunan 50 kilogram ağırlığındaki kalas, Ayvaz'ın başına düştü.

Kanlar içerisinde yere yığılan Ayvaz, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 25 dikiş atılan Fahrettin Ayvaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-30 17:59:28



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