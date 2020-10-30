Kaldırımda yürürken kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti



Derya EVREN/BURSA,(DHA) BURSA'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırımda yürüyen H.T. (29) adlı erkeğe çarptı. Ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi, Nene Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyreden O.A. yönetimindeki 11 DG 272 plakalı kamyonet, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen H.T.´ye çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı H.T.´ye ilk müdahale çevredeki esnaf tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.T.´yi ambulansla ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. H.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü O.A. gözaltına alınarak, Bağlarbaşı Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

Bu arada kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde H.T.´nin kaldırımda yürürken kayan kamyonetin sesini duyup arkasına baktığı esnada aracın çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle de önce mağazanın duvarına çarptığı, ardından da yere yığıldığı görüldü. Bu arada görüntülerde kamyonetin hızlı gittiği görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-10-30 22:12:19



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