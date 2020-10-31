Husumetlileri pompalı tüfekle saldırdı

Bursa’da 45 kişiler tarafından otomobiline binerken pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, A.E.S., (28) husumetli olduğu 45 kişi ile buluştu. Bir süre A.E.S ve kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruptan bir kişi yanında bulundurduğu tüfekle otomobiline binerken A.E.S’nin bacağına pompalı tüfek ile ateş etti. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.E.S., Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise yapılan araştırmanın ardından olay yerinden uzaklaşan 4 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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