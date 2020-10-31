Hafif ticari araç kamyona çarptı; 4 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit1 mevkisinde meydana gelen kazada, sağanak nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kamyona çarptı. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara kara yolu üzeri, Mezit1 mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi. Bozüyük'ten Bursa yönüne seyir halinde olan sürücü Nihat Yıldız (42) yönetimindeki 06CAB 774 plakalı hafif ticari araç, sağanak nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolda kayarak savrulan araç, bariyerlere çarpıp, aynı yöne seyir halinde olan şoför Cem Yazbahar (35) yönetimindeki 06CCD281 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Fatma Yıldız (40), Bedirhan Yıldız (16), Kaan Yıldız (11) ve 3 yaşındaki Kerem Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-31 09:57:23



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