BUDO'nun sabah seferleri iptal

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) BURSA Deniz Otobüsleri'nin sabah seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO´nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Saat 10.00´daki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile saat 10.30´daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi olumsuzluk hava koşulları nedeniyle iptal edildi" denildi.

Saat 09.30´daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile aynı saatteki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas) seferi de hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmişti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-31 10:02:00



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