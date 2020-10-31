Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri deprem bölgesinde

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardında afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına Nilüfer’den de destek gitti. Nilüfer Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, depremin hemen ardından İzmir’e giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, bütün Türkiye’ye acı yaşattı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan depremim ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanırken, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları alalıksız devam ediyor. Bu çalışmalara AFAD ile koordineli olarak Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Derneği üyelerinden oluşan 15 kişilik ekip de katıldı.

Depremin hemen ardından harekete geçen NAK üyeleri, Nilüfer Belediyesi’nin de destekleriyle hazırlıklarını tamamlayıp İzmir’e, afet bölgesine ulaştı ve gece boyunca zamana karşı yarışarak yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken, NAK gönüllüleri, enkaz altında tek bir canlının kalmaması için var güçleriyle diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

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