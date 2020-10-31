İki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki, Yalıntaş kavşağında meydana geldi. Yalıntaş Mahallesi´ne doğru giden S.K. yönetimindeki 16 EBJ 01 plakalı otomobil ile karşı yönden gelerek kavşaktan dönüş yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 16 SF 083 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada S.K. yaralanırken, iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-10-31 11:13:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.