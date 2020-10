Nilüfer-Susurluk kardeşliği

Susurluk Belediyesi ile kardeş kent protokolü imzalayan Nilüfer Belediyesi, yeni kardeşine bir de araç hibe etti. Susurluk Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Turgay Erdem, “Partilerimiz farklı olsa da, hizmet aşkımız ve ideallerimiz aynı” dedi.

Millet İttifakı çatısı altında girdikleri seçimden başarıyla çıkan CHP’li Nilüfer Belediyesi ile İYİ Partili Susurluk Belediyesi, yerel yönetimler düzeyinde güzel bir dayanışma örneği sergiledi.

Yurt içinde ve yurt dışındaki kardeş kentleriyle bağlarını her geçen gün güçlendiren Nilüfer Belediyesi, Balıkesir’in Susurluk Belediyesi ile kardeş kent oldu. Nilüfer Belediyesi, Susurluk Belediyesi’ne ilk günden bir de destek sağlayarak, daha önce Nilüfer’de kullanılan, şehir içi ve şehirlerarası cenaze naklinde olanak sağlayacak şekilde tasarlanan tam donanımlı ve soğutma sistemine sahip cenaze nakil aracını, Susurluk Belediyesi’ne hibe etti.

Susurluk Belediyesi’ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ile imza koyduğu protokolle birlikte, Nilüfer ve Susurluk kardeş kent oldu.

Susurluk Belediyesi’nde düzenlenen protokol törenine, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, CHP Susurluk İlçe Başkanı Ümit Bekir Barut, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, İYİ Parti Susurluk İlçe Başkanı İsmail Çakır, Nilüfer Belediyesi ve Susurluk Belediyesi’nin Meclis Üyeleri ile her iki belediyeden Başkan Yardımcıları katıldı.

Törende yardımlaşma ve dayanışmanın Türk toplumunun en kıymetli kültürel değerlerinin başında geldiğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’in de bir dayanışma kenti olduğunun altını çizdi. Başkan Turgay Erdem, “Biz, birlikten kuvvet doğar felsefesini hayatın her alanında uyguluyor ve o nedenle her geçen gün birbirimizden aldığımız kuvvetle büyüyoruz” dedi. Mevlana’nın “Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez” sözlerini hatırlatan Başkan Turgay Erdem, “İşte biz bugün diğer mumu tutuşturmak için buradayız. Yani dayanışma için buradayız. Nilüfer’in yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda kardeş belediyesi var. Biz özellikle yurtiçinde kardeş belediyelerimizle dayanışma içindeyiz. Millet ittifakı çatısı altında girdiğimiz seçimden başarıyla çıktıktan sonra, Sayın Başkan ziyaretimize geldi ve deneyimlerimizi paylaşmaya karar verdik. Partilerimiz farklı olsa da hizmet aşkımız ve ideallerimiz aynı. Susurluk Belediyesi ile bundan böyle farklı hizmet alanlarında paylaşımlarımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan araç desteğinin sembolik bir bağış olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem konuşmasına şöyle devam etti: “Asıl önemli olan deneyim paylaşımımızdır. Bizler halk tarafından, geleceğin kentlerini yapmak için görevlendirildik. Ve görev süremiz boyunca güçlerimizi birleştirerek, kaynaklarımızı doğru kullanarak, ihtiyaçlarımızı dayanışma içinde karşılayarak bu süreci en verimli şekilde tamamlayacağız. Partilerimiz farklı olabilir ama vatan sevgimiz aynıdır. Atatürk’e duyduğumuz saygımız ve Cumhuriyet sevdamız aynıdır.”

Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiirini okuyarak sözlerine başlayan Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney de, güçlerine güç katacak, hizmet kalitesini artıracak bir iş birliğine adım atmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Kardeş kent kapsamında altyapı hizmetlerinden gerekli bilgi alışverişine, sosyal kültürel faaliyetlerden birçok hizmet alanına kadar dayanışma içinde olacaklarını ifade eden Güney, “Nilüfer Belediyesi örnek bir belediye. Kardeşlik ilişkilerinde belediyeler, ortak akılla hareket ederek hizmetlerini daha etkin kılabilecekler. İş birliğimizin her daim sözde değil, özde olacağına inancım tamdır. İş birliği protokolümüzden her iki ilçe vatandaşlarımızın da hem sosyal hem de kültürel olarak fayda sağlayacağına inanıyorum. Kardeş kardeşin eksikliğini giderir anlayışıyla belediyemizin ihtiyacı olan cenaze nakil aracını hibe etmenizden dolayı, şahsım ve Susurluk halkı adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

CHP ve İYİ Parti’nin il ve ilçe başkanları da iş birliğinin hayırlı olmasını dileyerek, dayanışma ve yardımlaşmanın yerelden genele yayılması gerektiğini vurguladı. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, beraberindeki heyetle birlikte ÖmürÜreten Kadınlar Kurs Merkezi’nin sergi açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi ve atölyeyi gezen heyet, el emeği ürünleri inceledi.

