Kaldırımda yürürken kamyonetin çarptığı adam hayatını kaybetti, görgü tanığı kazayı anlattı



Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırımda yürüyen Harun Tokgöz´e (29) çarparak ölümüne sebep oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken çevredeki vatandaşlar kazayı anlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi, Nene Hatun Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Osman Akbaş (24) yönetimindeki 11 DG 272 plakalı kamyonet, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen Harun Tokgöz´e çarptı.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI TOKGÖZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı Harun Tokgöz´e ilk müdahale çevredeki esnaf tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tokgöz´ü ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Tokgöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALIYA MÜDAHALE EDEN ESNAF ARKADAŞI, O ANLARI ANLATTI

Kazadan sonra yaralıya müdahale eden esnaflardan Recep Karakaya, kaza anını anlattı. Güvenlik kameralarından kamyonet sürücüsünün hızlı olduğunu fark ettiklerini ifade eden Karakaya, "Biz esnafız burada. Akşam ses duyduk. 2-3 defa çarpma sesi geldi, en son gelen ses çok şiddetliydi. Çıkıp bakmak istedim, kaza olduğunu gördüm. Kazada tanıdığımız esnaf olduğunu bildiğimiz arkadaşımız Harun Tokgöz´ün yerde yattığını gördük. Karşıdan gelen kamyonet dengeyi kaybediyor, yanlamaya başlıyor sonrası ise tam bir facia. Arkadaşı yüksek kaldırım ve cama sıkıştırıyor. Zaten biz olay yerine gittiğimizde arkadaş yerdeydi ve ağır yaralıydı. Çok üzüldük, çok canımız yandı. Biz kamera kayıtlarına baktığımızda kamyonet karşıdan geliyor hızlı bir şekilde dengeyi kaybedip arkadaşa çarpıyor. Yerler de ıslaktı zaten. Bu cadde dar bir cadde ve sürücüler burada çok dikkatsiz davranıyor. Biz buraya kasis yapılmasını istiyoruz. Her gün onlarca araç geçiyor bu hızla ve mağazalarımızın önünde oturmaktan korkuyoruz" dedi.

Kazada hayatını kaybeden Harun Tokgöz´ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Tokat´a götürüldü. Öte yandan kazaya karışan sürücü Osman Akbaş´ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gözaltındaki sürücü ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-10-31 13:13:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.