Bursa'nın kalbi İzmir'de atıyor

Elazığ ve Malatya depremlerinde olduğu gibi İzmir depreminde de olaydan kısa süre sonra arama kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gece yarısı yola çıkan ikinci kafilesi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte depremzedelere sıcak çorba, çay ve temel gıda maddesi ikramlarına başladı. İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bakanların da katıldığı değerlendirme toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bizzat sahayı gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 831 kişinin de yaralandığı 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yardıma koşan ilk belediyelerden biri de Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Depremin hemen ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla 5 araç ve 20 itfaiye personeli İzmir’e giderek, hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgeden gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, ikinci bir kafileyi daha gece yarısı yola çıkardı. Sıcak çorba, meyve suyu, su, çay ve emekten oluşan temel gıda maddeleri ile birlikte 20 kişilik ilave bir ekip daha BESAŞ fabrikasından yola çıkarak İzmir’e uğurlandı.

Yaralar sarılıyor

Bursa'dan gece yarısı yola çıkarılan 15 bin kişilik sıcak çorba ve ekmek, 25 bin kişilik çay, 10 bin adet meyve suyu ve bir tır su ile birlikte İzmir'e ulaşan 20 kişilik ikinci ekip de sabahın ilk ışıklarında kurdukları seyyar mutfaklarda depremzedelere hizmet vermeye başladı. Depremzedelerin yanı sıra gece boyunca arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ve güvenlik güçlerinin içi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı sıcak çorba ile ısındı.

Başkan Aktaş, afet bölgesinde

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sabah erken saatlerde İzmir'e gitti. İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı toplantıda hazır bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem bölgedeki son durum hem de ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra bölgeyi gezen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesinin seyyar mutfağa dönüştürdüğü çadırları da gezip, depremzedelere moral verdi.

Devlet tüm gücüyle burada

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilgili tüm bakanlıklar ve kurumlarla birlikte devletin tüm gücünün İzmir'de olduğunu hatırlatarak, bu afetin de en az hasarla atlatılması için gerekli her çalışmanın yapıldığını söyledi. Süreç atlatılana kadar Bursa olarak İzmir'in yanında olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Depremin hemen sonrasında derhal AFAD ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyemizin itfaiye arama kurtarma ekiplerini 5 araç ve 20 itfaiye eri olmak üzere olay mahalline intikal ettirdik. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. İhtiyaçlar doğrultusunda da gece de BURFAŞ, BESAŞ VE JEOTERMAL A.Ş’den oluşan 20 kişilik ikimizi bölgeye sevk etmiştik. 15 bin kişilik sıcak çorba ve ekmek, 25 bin kişilik çay, 10 bin adet meyve suyu ve bir tır suyu da farklı araçlarla İzmir'e ulaştırdık. Ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara başladı. Tekrar ölenlere rahmet diliyorum. Bütün milletimizin, İzmirli hemşehrilerimizin başı sağ olsun. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yine devletimiz tüm kurumlarıyla olaya sahip çıktı. İnşallah en az hasarla süreç atlatılır diye temenni ediyorum. Bu arada saatler sonra enkaz altında sağ çıkan vatandaşlarımız bizlere büyük bir moral veriyor. Süreci en az kayıpla atlatmak en büyük temennimiz. Burada fedakarca çalışma yürüten mesai arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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