Bursa'nın İnegöl İlçesinde aynı gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun test sonuçları pozitif çıktı. İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Örnek ailesinin fertlerinden 65 yaşındaki Osman Örnek gözyaşları arasında Hilmiye Mahallesinde toprağa verildi. 94 yaşındaki babası Osman Örnek'in tedavisi ise sürüyor.

Edinilen bilgilere Hilmiye Mahallesinde ikamet eden Osman Örnek (94) ve oğlu Sabri Örnek (65) rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerin ardında koronavirüs için yapılan test sonuçlarında ikisinde pozitif çıktı. Tedavileri sürürken durumları ağırlaşan baba ve oğul yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda olan şahıslardan 65 yaşındaki Sabri Örnek tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Babası Osman Örnek'in tedavisi ise sürüyor. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Örnek'in cenazesi Hilmiye Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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